Peter en Jan fietsen naar Duitse Staden: “Zondag terug thuis met 1.200 kilometer op de teller”

Peter Demonie en fietscompagnon Jan Demeulemeester vertrokken op vrijdag 27 oktober per fiets naar het Duitse Staden. Ze keren normaal gezien ook met de fiets terug.

Peter Demonie woont sinds een drietal jaar in Ardooie, maar had vroeger zijn thuishaven in Westrozebeke. “Jan Demeulemeester, mijn fietscompagnon, is afkomstig uit Oostende, maar zit voor zijn werk bijna continu in Rotterdam en ook in Amsterdam”, vertelt Peter. “Enkele jaren geleden had Jan het idee om naar het Nederlandse Nieuwpoort te fietsen. Onze rit van Nieuwpoort naar het Nederlandse Nieuwpoort was meteen een feit. Toen we in Westrozebeke woonden, had ik een oproep gezien waarbij gastgezinnen gezocht werden in het kader van de verbroedering tussen Staden en Staden Duitsland. Dat sprak ons wel aan, maar om de één of andere reden zijn we dat uit het oog verloren. Mijn neef runt het busbedrijf Demonie Drive en toen hij me vertelde dat hij naar de verbroederingsgemeente in het Duitse Staden gereden had, stelde ik Jan al grappend voor om eens naar daar te fietsen.”

Per toeval

“Niks was al concreet, maar het toeval wil dat we onze zoon Lander begin oktober naar Mainz voerden waar hij op Erasmus zijn vierde jaar filosofie volgt. Staden Duitsland bleek daar helemaal niet zo ver vandaan. Soms is een genstertje voldoende om een compleet vuur aan te wakkeren. Ik begon te plannen, belde Jan en nam contact op met het verbroederingscomité en de gemeente om wat gegevens over onze Duitse vrienden te bekomen. Bedoeling van onze rit is om wat tijd door te brengen met mijn zoon in Mainz en de dag nadien wat tijd door te brengen in Staden. Die twee dagen zijn dan ook maar korte ritjes gepland.”

1.200 kilometer in de benen

“De dag nadien moeten we al weer terugkeren om op tijd thuis te raken omdat ik weer aan het werk moet. We hebben een strakke planning en het wordt geen evidente rit aangezien het al november is en we bij wijze van spreken negen dagen in de regen kunnen fietsen. Als alles meezit zijn we op zondag 5 november in de namiddag terug thuis met 1.200 kilometer op de teller. Als het tegenzit keren we met de trein terug.”