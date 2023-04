Peter en Greet uit Langemark-Poelkapelle fietsen voor goed doel

Voor het derde jaar gingen Greet Desimpelaere en Peter Peene met de tandem 100 km op pad om geld in te zamelen voor Broederlijk Delen. Vrijdag sluiten ze hun benefietactie af met een koffiestop in de Sint-Pauluskerk in Langemark. Iedereen is welkom vanaf 16 uur

In 2021 namen Peter Peene en Greet Desimpelaere voor de eerste keer het initiatief voor de ‘100 km van Langemark-Poelkapelle’ ten voordele van Broederlijk Delen. “Toen was het nog corona en moesten we alleen fietsen”, vertelt Peter. “Sinds vorig jaar doen we een oproep aan iedereen om mee te fietsen. Dat maakt het natuurlijk veel gezelliger. Telkens zijn we toch met een vijftiental deelnemers. Het wordt stilaan dé voorjaarsklassieker!”

Lokale projecten

Met hun fietsvierdaagse hopen Greet en Peter weer een mooi bedrag bijeen te fietsen voor projecten in Guatemala, Rwanda en Burkina Faso. “Broederlijk Delen steunt daar verschillende lokale projecten”, vervolgt Peter Peene. “Vorig jaar zamelden we bijna 7.000 euro in. Nu zijn we weer op goed om opnieuw zo’n bedrag te halen. We hebben alvast veel geluk gehad met het weer. Normaal gingen we woensdag niet fietsen en donderdag, maar dat hebben we gewisseld omdat de weersverwachtingen voor donderdag minder goed waren.”

Koffiestop

Op vrijdag 7 april is iedereen welkom aan de eindmeet. “Omdat ook op vrijdag minder goed weer voorspeld wordt, beslisten we alvast om met de koffiestop uit te wijken naar de Sint-Pauluskerk in plaats van de Markt van Langemark. Iedereen die zin heeft in een koffietje met een lekker stukje taart is zeker welkom. Daar kunnen ook nog steeds sponsoring bijgedragen worden”, besluit Peter Peene.

Martine Alleweireld en Marcella Thorrez reden dinsdag mee met Greet en Peter. “We rijden mee uit sympathie voor Peter en Greet”, vertellen ze. “Vorig jaar zijn we al eens mee geweest en dat was wel tof. Onderweg leer je al eens iemand kennen op een andere manier. Extra stimulans is natuurlijk ook dat we het goede doel steunen en we hadden in de eerste drie ritten prachtig lenteweer. Je ziet ook dat ze Greet ervan geniet. Ze is graag bij de mensen.”

(TOGH)