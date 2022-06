Peter Deurinck serveert een volwaardig festival tijdens de Sinksenfeesten –“Eigenlijk moet je vier dagen lang nergens elders zijn”

Nergens in Kortrijk worden de Sinksenfeesten zo uitbundig gevierd als in Den Trap en Den Bras, de cafés van Peter Deurinck in ’t straatje. Vier dagen lang wordt daar zoveel swingende livemuziek geserveerd en staan er zoveel klinkende namen op het podium dat de feestelijkheden er zijn uitgegroeid tot een volwaardig rockfestival binnen de Sinksenfeesten. Alleen Deurinck krijgt zoiets voor mekaar.

Iedereen die van Kortrijk is kent Den Bras en Den Trap, de twee cafés van Peter Deurinck, op de hoek van de Burgemeester Reynaertstraat en het Stationsplein. “Alles wat hier op de affiche staat is top. Bulls on Parade bijvoorbeeld, dat staat ook op het podium van Alcatraz. Die mannen gaan volgend jaar op tournee in Australië. Dat is de beste Rage against the Machine-tribute band ter wereld. Sluit je ogen en je hoort Rage against the Machine. Je hoeft niet naar het Sportpaleis, kom gewoon naar hier“, schatert hij.

Lou & The Hollywood Bananas

“Echt, het is allemaal de moeite, er zit niets tussen wat je niet moet zien. Melthead bijvoorbeeld, de gedoodverfde winnaars van de Rockrally. Nipt en onterecht verslagen door een meidenband. Echte rock’n’roll. Kestified, de jonge Kortrijkse dj die wekelijks op StuBru te horen is. Dat zal volk trekken. Sterke lokale rockbands als The Black Gasolines, Definitivos, The Mars Model en Idiots, die op om het even welk podium vuurwerk afleveren. Gestapo Knallmusik, de elektropoppretband die zingt in Jean-Marie Pfaff-Duits en voor giga-ambiance zorgt. 4T4, fantastisch. Belgian Quo Band, een geweldige Status Quo-coverband. Boom’n van de Weireld, fenomenale sfeermakers en ideaal bij een zondagse aperitief.

Dat we Lou Deprijck te pakken hebben gekregen is fenomenaal

Willy Organ, een Vlaamse charmezanger wiens nummers wél ergens over gaan. Hoogst ongewoon en uniek. Hound Dog Jr met Frank Vanderlinden van De Mens en Jan Van Eyken van De Kreuners. En dan Green Onions, de traditionele afsluiter waarbij iedereen uit de bol gaat. En natuurlijk Lou & The Hollywood Bananas. Dat we dat te pakken hebben gekregen, is ongelooflijk.”

Lou Deprijck, de legendarische zanger & producer achter enkele wereldhits, zoals ‘Kingston Kingston’ en ‘Ça plane pour moi’, zagen we de voorbije jaren alleen nog af en toe op tv passeren vanuit zijn optrekje in het Thaise Pattaya.

“Nee, hij is weer in België”, garandeert Deurinck ons. “Eigenlijk wou ik hem in 2020 al op de affiche. Ik ben hem eens tegengekomen in Lessen, op het festival Roots & Roses. Een joviale kerel die wel wat volk kende in Kortrijk. En zo zijn we op Facebook ook met elkaar in contact gebleven. En daar zag ik dat hij nog af en toe eens optrad. Hij brengt nummers uit zijn tijd van Two Man Sound en van Lou & The Hollywood Bananas. Het is een totaalprogramma. Ik ga niet zeggen dat hij nog zo kwiek is als vroeger, maar het blijft Lou Deprijck, een levende legende.”

Ode aan Joe Strummer van The Clash

Ook een legende, maar helaas niet meer levend is Joe Strummer. Het is inmiddels 20 jaar geleden dat de zanger van ‘Should I Stay or Should I Go’ en ‘London Calling’, overleed. “Het was Koen D’Haene, zanger van de Johnny Cash-tribute band Ride This Train, die met het idee kwam aanzetten om een avondvullend programma te maken rond The Clash, de mythische punkband waarvan Strummer was. Dat is ‘Sandinistas!’ geworden, genoemd naar hun vierde studio-album”, aldus Peter Deurinck. “Bij de vorige Sinksenfeesten hadden we iets gelijkaardigs gedaan: Les Stars du Bras. We hadden een orkest samengesteld en lieten verschillende gastzangers Franse chansons brengen. Dat is toen geweldig goed gelukt. We hebben nu weer een formidabele band, bestaande uit drie leden van Idiots, Wouter Spaens en de drummer Minco de Bruin, dat is echt Animal, en bassist Dick Descamps, die dat ding helemaal voortstuwt. Zij worden aangevuld met met de gitarist van The Definitivos, Peter Coppens, de tweede gitarist. Echt een heel straffe band. Luc Dufourmont zingt enkele nummers, Jelle Denturck van DIRK., Harry Descamps van Whorses, Koen D’Haene uiteraard en nog wat namen. Ik mag ook een nummer zingen. Dat wordt in ieder geval een geweldige avond.”

Was Peter Deurinck geen cafébaas geworden, had hij vast een toekomst in de rock

In lang vervlogen tijden was Peter Deurinck de zanger van The Timbers. Was hij geen cafébaas geworden, hij had vast een toekomst in de rock. Als de gelegenheid zich voordoet, springt hij nog wel eens op het podium en zie je dat hij een geboren performer is. En voor veel muzikanten een held die er al jaren in zijn eentje voor zorgt dat in Kortrijk jong rocktalent een kans krijgt. Iemand die zijn nek uitsteekt voor de muziek. “Zo’n festival in elkaar steken is echt wel een titanenwerk”, geeft-ie toe. “Gelukkig dat ik deels op Tommy Gryspeert kan terugvallen, destijds jarenlang vaste waarde in het team van Den Trap, en nu speciaal voor de feesten als flexi-jobber enkele weken heel graag terug. We hebben echt een uitgebreid team voor de Sinksenfeesten. The Yellow Zuipmarine heet onze crew. Traditioneel zijn we uitgedost in gele overalls. De mannen laten allemaal een zo weelderig mogelijke snor groeien. We serveren niet alleen drank, het is een act, een soort theaterstuk. Ik loop hier het hele weekend rond als een halvegare. Anders ook, maar in dat weekend ben ik verkleed”, schatert-ie. “En ja, dat is leuk, dat is heel leuk. We drinken er ook eentje en we amuseren ons.”

Zelfbedruipend

“Maar tegelijk moet je geconcentreerd blijven. Dit is echt geen klein evenementje meer. Je moet de groepen boeken, je hebt een geluidsfirma nodig, een klankman, belichting, je moet catering hebben voor de groepen, personeel… Er kruipt veel werk in.

Ik amuseer me te pletter, maar er zijn ook slapeloze nachten

En het brengt heel veel stress met zich mee. Slapeloze nachten ook. Wil het vier dagen razen en gieten, dan zit ik diep in de rode cijfers. Hoewel, de mensen kunnen wel wat verdragen. Het zal al hard moeten stormen om de massa tegen te houden. Het zijn de eerste Sinksenfeesten in drie jaar. De knaldrang is nog lang niet over. Er was een fase tijdens de lockdown dat ik overwoog om wat te matigen met al die concerten. Voor de centen moet ik het in ieder geval niet doen. Als ik simpelweg een dj zou zetten, zouden er niet minder mensen komen. Maar ik zeg het, het is drie jaar geleden. Ik voelde hoe de mensen verlangden. Mede daardoor zijn we er toch voluit voor gegaan. De mensen verwachten dat ook een beetje van ons. We zijn ervoor gekend. Je krijgt er ook wel waardering voor. En eenmaal je er weer in vliegt, dan is het met volle enthousiasme en plezier. Ik heb er heel veel zin in.”

Peter Deurinck (links) ontmoette Lou Deprijck, de legendarische producer van ‘ça plane pour moi’, op een festival in Lessen. Hij strikte hem voor een optreden tijdens de Sinksen. (gf)

Het hele programma van de optredens in Den Bras is ook opgenomen in de officiële programmatie van de Sinksenfeesten, zoals ze op de site van de stad te lezen valt. Vandaar de vraag of de festiviteiten aan Den Bras en Den Trap deels gesponsord zijn door de stad. “Nee, financieel worden we niet gesteund”, schudt Peter Deurinck het hoofd. “We zijn zelfbedruipend. Het is beter zo. Anders zouden ze misschien dicteren wie of wat er op onze affiche moet staan. De stad staat wel in voor de veiligheid en de vuiligheid. Ze maken de straat schoon, maar de bekers ruimen we zelf op. We zijn de enigen die nog mogen werken met wegwerpbekers. Die gaan naar een speciale firma die ze voor 95 procent recycleert. Vanaf volgend jaar schakelt iedereen verplicht over op herbruikbare bekers. Daar moeten nog sluitende afspraken over gemaakt worden. Maar dat komt in orde.”