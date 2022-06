Peter Bultynck kijkt uit naar drukke tenniszomer voor TC Tip-Top : “Het jeugdtornooi staat een weekje later gepland”

Afgelopen zondag ging de Tip-Top Open van start en vanaf 1 juli vindt ook het Tip-Top jeugdtornooi plaats. Deze twee tornooien zijn de aftrap van drie drukke zomermaanden op en rond de velden van TC Tip-Top Oostduinkerke.

“Afgelopen zondag, op de eerste dag van ons tornooi, hadden we helaas wat regen, waardoor we naar de zaal moesten uitwijken. Maar voor de rest van de week hadden we geluk met het weer. We hopen natuurlijk op twee stralende zomermaanden”, klinkt het bij Peter Bultynck, uitbater van TC Tip-Top. “We zijn heel tevreden met de opkomst, want we hebben een 360-tal inschrijvingen voor in totaal 22 reeksen. De succesformule blijft ongewijzigd, met een enkel- en dubbel-criterium voor zowel dames, heren als gemengd. De finales staan voor zaterdag 2 en zondag 3 juli op de planning.”

Jeugd aan slag

Vanaf vrijdag 1 juli kan ook de jeugd zich weer competitief uitleven bij TC Tip-Top, want dan gaat de Tip-Top Tennis Tour Junior van start. “We hebben ons jeugdtornooi één week verlaat. Door de nieuwe datum moeten we iets langer wachten op inschrijvingen, maar we hopen dat ook de jeugd massaal naar Oostduinkerke zal afzakken. Het jeugdtornooi loopt van vrijdag 1 juli tot en met zondag 10 juli. Ook daar komen alle reeksen aan bod.”

Wekelijkse stages

Voor de rest van de zomer is het voor Peter Butynck en co. vooral uitkijken naar de wekelijkse stages. “Elke week organiseren we tenniskampen voor zowel halve dagen als volle dagen en in verschillende vormen en formules. Er is voor elk wat wils. Het belooft dus weer een drukke tenniszomer te worden op onze terreinen. Dat doet deugd na de lastige coronajaren. Het gaat weer goed met de club en we zien dat het ledenaantal weer wat in de lift zit. De velden zijn steeds drukbezet met zowel leden als niet-leden. Vooral bij de dames lijkt tennis bij onze club populairder dan ooit”, besluit Peter tevreden. (Door Sam Bracke)