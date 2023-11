Petanquespelers De Braambeier sluiten speelseizoen af

In de bar van dienstencentrum De Braambeier, dichtbij hun buitenbanen, sloten de petanquespelers van Zedelgem-dorp hun speelseizoen feestelijk af met hun jaarlijkse kampioenenviering.

Franse wijn, boeketten en rode lantaarns reikte clubvoorzitter William Waes uit toen hij de eindstand van de kampioenen en pechvogels van het seizoen bekendmaakte. Bij de heren schreven Freddy Deghein en Paul Verbandt opnieuw de eerste twee plaatsen op hun naam, gevolgd door Francky Bussche. In het eindklassement bij de dames schreven Leontine Deconinck, Elise Van Houtte en Yvette Saelen de meeste winnende partijen achter hun naam. Op de grindbanen van De Braambeier namen het twintigtal petanquespelers het van begin april tot half oktober 31 dinsdagmiddagen tegen elkaar op, als God in Frankrijk in Zedelgem. (HV/foto HV)