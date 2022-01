Persprijs 2021 voor het Ardooise zorgpersoneel

Coronaveilig en voor een beperkt publiek werd in de Groene Dreve de persprijs 2021 uitgereikt. Omdat er geen officiële nieuwjaarsreceptie was koos de perskring voor een alternatieve formule.

“Ondanks corona, hebben heel wat inwoners van onze gemeente zich verdienstelijk gemaakt. Ze verdienen ons respect, vandaar dat we er voor kozen om de persprijs toe te kennen. De keuze is een gebaar van dankbaarheid en respect aan iedereen die in de vuurlinie stond en nog steeds staat in de strijd tegen Covid-19.”

“We zijn er ons van bewust dat dit een hele groep mensen is. We kunnen ze niet allemaal de symbolische trofee overhandigen. Maar ons hart zegt honderd keer dankjewel. Om blijvend een herinnering te behouden aan al die, inspanningen heeft de perskring beslist om de trofee een plaats te geven in de beide woonzorgcentrums, BEN en Hardoy.”

“Zonder afbreuk te doen aan de verdiensten van heel wat zorgverleners menen we dat de hartjes van respect, ontworpen door Nele Samyn een blijvende en mooie plaats zullen krijgen in de beide woonzorgscentrums”, aldus Jan Maeseele, voorzitter van de perskring.

(JM)