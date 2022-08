Persoonlijke gegevens van 12.000 Maldegemnaars online na cyberaanval: “Wees waakzaam voor vreemde mails”

De gemeente Maldegem is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De hackers eisten losgeld, maar het gemeentebestuur weigerde te betalen. Daarop plaatsten de hackers de persoonlijke gegevens van meer dan 12.000 mensen die de voorbije tien jaar in contact kwamen met het OCMW, openbaar op het internet. De gemeente roept op extra waakzaam te zijn voor vreemde mails of berichten.

In de nacht van 19 en 20 juli zijn cybercriminelen erin geslaagd het computer- en telefoonnetwerk van de gemeente Maldegem plat te leggen. De cybercriminelen slaagden erin persoonlijke informatie van mensen die de afgelopen 10 jaar contacten hadden met het OCMW te achterhalen. Ze eisten 200.000 dollar in bitcoins als losgeld om de geblokkeerde persoonlijke gegevens terug vrij te geven.

“Wij zijn op hun eisen niet ingegaan, omdat je niet zeker weet of zij zelfs na het betalen van het losgeld de persoonlijke gegevens weer vrij zouden geven. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat de criminelen, omdat wij op hun eis niet zijn ingegaan, die persoonlijke gegevens openbaar op internet hebben geplaatst”, legt schepen Annelies Lammertyn (CD&V) uit.

De kans bestaat dat sommige mensen in Maldegem via sociale media gecontacteerd worden door onbekenden om hen, met behulp van de gehackte gegevens, op te lichten. Daarom vraagt het schepencollege alle inwoners om in de toekomst nog voorzichtiger te zijn met het reageren op contacten van mensen, firma’s of verenigingen die zij niet kennen. Wie verdachte contacten opmerkt, kan bij verschillende hulplijnen terecht. De gemeente heeft tijdens de kantoren een hulplijn die mensen die met vragen zitten over de hacking te woord te staan. (LV)