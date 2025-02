Personen met dementie en hun mantelzorgers starten Familiegroep Dementie PLUS in Ruiselede: “We willen het isolement doorbreken”

Op vraag van mantelzorgers Kries Van Damme en Lieve Taveirne en met de hulp van verpleegkundige Peggy Torremans en LDC-Centrumleider bij vzw Curando Hanne Lambrecht wordt er een Familiegroep Dementie PLUS opgericht in Ruiselede. “We willen het isolement doorbreken, verbindingen leggen en ervaringen uitwisselen”, vertelt het viertal in koor. “We mikken vooral op de thuisblijvers, waar heel wat schrijnende toestanden bestaan.”

Precieze cijfers bestaan er niet, maar onze vier initiatiefnemers schatten dat er alleen al in Ruiselede makkelijk zo’n zestig mensen thuis kampen met één of andere vorm van dementie. “Uit statistieken blijkt dat liefst één Belg op vijf van ver of van dichtbij met dementie te maken heeft”, stelt psychotherapeute Kries. “Als betrokkene, maar ook als mantelzorger, familielid, vriend of kennis. Het is een taboe dat vaak verstopt of verzwegen wordt, zeker in de beginfase van de aandoening. We merken dat er een enorme behoefte bestaat van zowel mensen met dementie als mantelzorgers, om via een ondersteunende ontmoetingsplek vrijuit te praten, ervaringen te delen en praktische vragen te stellen. Mantelzorgers zijn de grootste experts, omdat ze er dagelijks mee te maken hebben. Zo zoeken we met vakmensen en ervaringsdeskundigen naar een gepast antwoord.”

Tekenen herkennen

De initiatiefnemers plannen een jaarprogramma – met maandelijkse bijeenkomsten, wandelingen en creatieve activiteiten – dat vanaf maart verspreid wordt via huisartsen, apotheken, thuisverpleging, LDC Den Tap… De nieuwe Familiegroep wordt zowel financieel als logistiek ondersteund door de Alzheimer Liga Vlaanderen. “We zouden geleidelijk moeten kunnen bouwen aan een dementievriendelijke maatschappij, met bijvoorbeeld dementievriendelijke winkels en restaurants”, stelt mantelzorger Lieve Taveirne. “Vaak is het de bakker die als eerste merkt dat iemand bijvoorbeeld op één dag tot driemaal toe hetzelfde brood koopt. Of de postbode, die de eerste tekenen van dementie kan herkennen.”

Voorbij de ziekte kijken

Verpleegkundige Peggy Torremans is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede. “We focussen ons vaak te veel op wat mensen met dementie niet meer kunnen”, ervaart ze. “Maar we moeten voorbij die ziekte leren kijken. Mensen met dementie kunnen nog heel veel, maar je moet ze wél de kansen geven. We mogen ze niet opgeven.”

De eerste activiteiten in LDC Den Tap (Aalterstraat 10) staan inmiddels op punt: een wandeling met pannenkoeken (7 maart), een gespreksavond over de werking van het geheugen (31 maart), een creatieve ‘moodboard’ maken (2 mei) en een gespreksavond over de invloed van dementie op je gezin (26 mei). Inmiddels raakte bekend dat ook Wingene en Zwevezele Familiegroepen willen oprichten met de steun van de Alzheimer Liga Vlaanderen.