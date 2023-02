Personeelsraad van de brandweer schenkt 5.000 euro aan vzw Kansenfonds Knokke-Heist

Het Bal van de Pompiers in Knokke-Heist was een groot succes. Het prachtige casino herleefde, de dansvloer onder de gigantische kroonluchter stond permanent vol en de bar draaide goed. Dit was allemaal te danken aan de vele vrijwilligers die de avond zelf, voordien of nadien hebben geholpen om dit machtige feest in goede banen te leiden.

Ook de sponsors die geloofden in dit project hebben hun essentieel steentje bijgedragen. Het bal bracht uiteindelijk 5.000 euro op voor ‘Geef elk kind een kans.’ Om de vrijwilligers en sponsors te bedanken hield de organisatie vorige vrijdag een bedankingsdrink in café Den Oosthoek in Heist. Een moment om nog even na te praten en plannen te maken voor het komende jaar. Men kwam vooral samen om een groot deel van de opbrengst te schenken aan het goede doel. Dat doel was dit jaar vzw Kansenfonds, een lokaal doel dat met verschillende projecten zich richt op kansarme kinderen in Knokke-Heist. ‘Geef elk kind een kans’, is hun slogan en dat maken deze vrijwilligers meer dan waar! Het Bal van de Pompiers overhandigde een bedrag van 5.000 euro.