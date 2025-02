Personeelsleden van wzc Maria Rustoord stappen in huwelijksbootje… met bewoners

In het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster vond er twee dagen na elkaar een bijzondere gebeurtenis plaats. Op donderdagnamiddag was er een modeshow van bruids- en suitekledij in het teken van valentijn mét aansluitend twee huwelijken, op vrijdagmiddag volgde er een valentijnsdiner voor alle koppeltjes.

De bewoners werden getrakteerd op een spectaculaire modeshow, waarin zowel hedendaagse als vintage bruids- en suitekleding werden gepresenteerd door het personeel. Wat deze namiddag nog specialer maakte, was dat de pastoraal medewerker twee huwelijken inzegende, waarbij zowel een bewoner als een medewerker in de rol van bruid en bruidegom kropen. De koppeltjes waren Axel Baert (32) en Josette Christiaens (95), Tjorven Mestdagh (29) en Lydiana Vanhoutte (86). En ze leefden nog lang en gelukkig…

Op Valentijnsdag zelf werd er in de cafetaria een diner aangeboden voor alle koppels van het woonzorgcentrum. Daarmee wil het wzc benadrukken dat er op liefde geen leeftijd staat en dat ook ouderen nog altijd mogen genieten van een heerlijk valentijnsdiner.