Personeelskader WZC Sint-Amand volledig ingevuld: “Een mogelijke privatisering? Daar is niks van aan!”

Het personeelskader van WZC Sint-Amand is volledig ingevuld. Het bestuur blijft ook gaan voor publieke zorg en wil niet weten van privatisering.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het personeel in WZC Sint-Amand in Zwevegem was vooral positivisme te horen. Vooreerst werd even teruggeblikt op de voorbije coronaperiode. “In ons WZC hebben we covid heel lang kunnen weren, dit mede door jullie verantwoordelijkheidszin”, zei schepen Marc Claeys (Samen!). “Daarmee bedoel ik iedereen in zijn taak en met zijn verantwoordelijkheden zowel in onderhoud, keuken als het zorgpersoneel. Zelfs wanneer we wel in ons huis met het virus werden geconfronteerd, bewezen jullie dat in een crisissituatie de rangen worden gesloten en dat iedereen het beste van zichzelf geeft.”

Zowel de schepen als directeur Isabelle Vromant waren blij te kunnen melden dat het personeelskader het afgelopen jaar volledig werd ingevuld. “In de media komt vaak het nieuws dat er een tekort is aan zorgpersoneel, welnu wij hebben dit probleem niet. Sterker nog, we moeten spontane vacatures weigeren. Het moet hier dus goed werken en wonen zijn”, klonk het.

Publieke zorg

Volgens de schepen zal men dit jaar ook proberen om als lokaal bestuur een zorgzame werkgever te zijn. “We moeten ons eigen zorgpersoneel tijd geven om te zorgen, de administratie te beperken en rekening houden met het feit dat onze zorgverleners meestal ook nog zorgtaken hebben buiten het werk.”

Tot slot gaf schepen Claeys nog mee dat het bestuur resoluut kiest voor publieke zorg. “Ik weet dat er geruchten zijn over een mogelijke privatisering, welnu ik kan jullie zeggen dat daar niks van aan is en dat het gemeentebestuur resoluut kiest voor publieke zorg. In deze tijden geen evidente beslissing, maar we willen dit zo houden ook al kost dit heel wat gemeenschapsgeld”, besloot hij. (GJZ)