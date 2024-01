Personeelsfeest in Ichtegem krijgt oosters tintje

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het lokaal bestuur Ichtegem een personeelsfeest voor alle medewerkers van de gemeente, het OCMW en de gemeentescholen.

Dit jaar werd gekozen voor het thema ‘1.001 nacht’, wat resulteerde in de aanwezigheid van een groot aantal sjeiks en oosterse prinsessen.

Huldiging personeelsleden

Eveneens traditie is de huldiging van de personeelsleden die met pensioen zijn gegaan in 2023 of die 15, 20 en 25 jaar in dienst zijn.

Dit jaar viel deze eer te beurt aan Marina Rondelez, Isabelle Desplenter, Kristine Pertz en Anette Vanhoutte (gepensioneerd), Kathleen Baeckelandt en Jeroen Reniers (15 jaar dienst) en Christel Gobeyn, Dominique Rosseel en Koen Paepe (20 jaar dienst). (ED)