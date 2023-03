Personeel van IVBO legde urenlang het werk neer na ontslag van ploegbaas

Maandagmorgen legde het personeel van IVBO spontaan het werk neer, nadat een ploegbaas wegens dringende redenen ontslagen werd. Bijgevolg zijn de ophalingen pas veel later gestart. Er was grote hinder bij de ophalingen in Brugge, Beernem, De Haan en Blankenberge.

Volgens IVBO-voorzitter Minou Esquenet was er maandagmorgen wat vertraging bij de ophalingen wegens onderhandelingen tussen directie en vakbonden: “Maar er is een akkoord bereikt, alle ploegen zijn uiteindelijk toch uitgereden. IVBO garandeert dat alle huisvuil zoals voorzien, maandag opgehaald wordt. Zij het iets later.”

Zes uren vertraging

Zo werden bijvoorbeeld het papier en de blauwe pmd-zakken in Male pas ingezameld om 15 uur, terwijl die normaal gezien in die wijk de vuilniswagens al tussen 8.30 en 9 uur de ronde doen. Dat is dus zes uren later dan gepland. Over het precieze geschil tussen directie en personeel wou Minou Esquenet weinig kwijt: “Het gaat om een interne kwestie.”

Ontslag

Maar via een vakbondsman kregen we wel de nodige info: “Een ploegbaas werd vrijdag wegens dringende redenen ontslagen. Het personeel was niet gelukkig met die beslissing en eiste meer uitleg van de directie. Uiteindelijk hebben de bonden kunnen bekomen dat de dringende reden wordt herzien en de man in kwestie weliswaar ontslagen blijft, maar recht heeft op een billijke ontslagvergoeding.”