Personal coach Frederike Desmet tijdelijk in pand van Electro Marc Dubois in Rumbeke

In het pand op de hoek van het Kerkplein en de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke waar jarenlang Electro Dubois gevestigd was opende personal trainer Frederike Desmet (26) begin deze week de deuren van haar eigen studio. “In vond deze tijdelijke oplossing bij mijn tante en nonkel. Het is de bedoeling om nog dit jaar met Fit Forward te verhuizen, maar ik blijf wel in Rumbeke.”

Eind 2024 hield Electro Dubois, dat decennialang een vaste waarde was in Rumbeke, op te bestaan. Zaakvoerders Marc Dubois en Goedele Desmet genieten momenteel volop van hun pensioen. Hun pand op de hoek van het Kerkplein en de Sint-Petrus en Paulusstraat heeft echter niet lang leeg gestaan. Personal trainer Frederike Desmet uit Rumbeke startte er begin deze week als personal trainer. “Ik heb inmiddels een vijftal jaar ervaring en was dringend op zoek naar een pand. Dat mijn nonkel en tante net stopten was ideaal. Dit is een mooie tussenstap. Tegen de zomer hoop ik te verhuizen naar mijn nieuwe locatie in Rumbeke.”

Frederike wist al van jongs af aan dat ze personal trainer of coach wou worden. “Ik turn al van toen ik klein was. Van daaruit ben ik ook trainer geworden. Ik vind het erg leuk om mijn passie voor turnen door te geven aan anderen.” Frederike volgde aan de Artevelde Hogeschool de opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. Ze kon inmiddels ook aan de slag als trainster van beloftevolle gymnasten in Lauwe. De combinatie van mijn werk als personal trainer en mijn ervaring binnen de turnsport is ideaal en zorgt telkens ook voor nieuwe inzichten.”

Kleinere groepjes

Met Fit Forward biedt de personal trainer verschillende lessen aan. “Naast de één op één of duolessen zijn er ook trainingen voor bedrijven of groepslessen. Ik werk graag in kleinere groepjes van vijf tot maximum tien personen.” Frederike wil zich de komende jaren verder bijscholen als personal trainer. Zo volgt ze nog een cursus pilates. “Ik vind het vooral belangrijk om kwaliteit aan te bieden en een goede klik te hebben met de sporters.” Bij Fit Forward kan men telkens van maandag tot en met vrijdag terecht, Frederike geeft op zaterdagochtend ook nog groepstrainingen in Sint-Eloois-Winkel, de gemeente waar ze opgroeide.