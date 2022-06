Perfecte ambassadeur Anthony Lams eindelijk officieel gehuldigd

Kersvers ereburger Anthony Lams, in Bredene en ver daarbuiten bekend als marsepeinmeester, is op zaterdag 4 juni officieel benoemd tot 21e ereburger. Eindelijk, want Anthony werd de titel al op 20 december 2021 verleend door de gemeenteraad.

“Omwille van corona moest de officiële huldiging telkens weer uitgesteld”, gaf cultuurschepen en vriend des huizes Alain Lynneel in aanloop naar de verlate viering aan.

Voor die viering kwam zaterdag heel wat schoon volk naar Bredene afgezakt. Naast een delegatie van het gemeentebestuur liep de hal van het gemeentehuis ook vol met familie, vrienden en klanten, die tot zelfs vanuit Luxemburg naar Bredene kwamen afgezakt. Ook burgemeester Björn Prasse van Blankenberge was van de partij net als een champagneboer uit Grauves in de buurt van Epernay, waarmee Anthony Lams vaker samenwerkt.

Bredene op de kaart

Burgemeester Steve Vandenberghe benadrukte dat Anthony Lams niet alleen een terechte ereburger van Bredene is maar vooral een uitstekende ambassadeur. “Anthony en zijn marsepeinen creaties zijn tot ver buiten onze landgrenzen een begrip. Anthony hoeft ons dus niet te bedanken voor deze waardering.. Het is eerder omgekeerd, wij moeten hem dankbaar zijn dat hij Bredene op de kaart zet.”

De burgemeester onthulde tot slot dat Anthony Lams onlangs een aanbod kreeg om een winkel te openen in Knokke. “Dat hij het aanbod afwees, bewijst nogmaals zijn sterke band met onze gemeente. Anthony houdt van Bredene. En wij van hem.”

(MM)