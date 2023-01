Per toeval ontdekt, erfstuk blijkt toonzaalmodel: “Ik ben juwelier eeuwig dankbaar”

Anderhalf jaar lang droeg Heidi Vanhee een ring waarvan ze dacht dat die gemaakt was van enkele erfstukken van overleden familieleden, maar door een dom toeval ontdekte ze dat ze al die tijd een toonzaalmodel om de vinger had. Toen ze bij de juwelier in Lichtervelde langsging om eerstecommuniejuweeltjes te kiezen voor haar dochter, viel de puzzel in elkaar en kreeg ze de juiste ring in handen. “Ik ben de juwelier erg dankbaar!”

Heidi Vanhee (42) uit Zwevezele (Wingene) trok kort na Nieuwjaar met haar dochtertje Louise (6) naar Juwelen Gysels in Lichtervelde om er een halsketting en oorringen te kiezen voor haar eerste communie.

“Een logische keuze, want anderhalf jaar geleden waren we daar ook langsgegaan om enkele erfstukken te laten omsmelten tot twee nieuwe ringen voor mezelf en mijn mama”, legt ze uit. “We werden toen erg goed geholpen. De juwelen van mijn overleden oma, oom en papa werden tot pareltjes verwerkt, daarom kozen we ook nu weer voor deze zaak.”

Tijdens de bespreking merkte de juwelier plots de ring aan Heidi’s hand op. “Hij vroeg me vanuit het niets of ik ooit drie edelsteentjes bij hem had binnengebracht. Ik begreep de vraag niet meteen en ging er ook niet echt op in.”

“De juwelier had mijn ring al die tijd in een lade bijgehouden”

Toch bleef die ene zin in Heidi’s hoofd malen. “Daarom besloot ik om de juwelier een mailtje te sturen, ik wilde meer uitleg.”

Het antwoord blies Heidi haast van haar stoel. “De man vertelde me dat hij mijn ring meteen herkende. Ik las dat mijn ring al enkele jaren tot zijn vaste collectie behoort en hij anderhalf jaar geleden de vraag had gekregen om die voor een klant te maken, met enkele oude juwelen als basis. Dat ging dus om mij.”

“Maar blijkbaar werden het model uit de winkel en de ring die ik liet maken, per vergissing met elkaar omgewisseld. Ik kreeg destijds dus compleet nietsvermoedend het toonzaalmodel mee naar huis. De ring die ik liet maken, bleef bij de juwelier.”

Enkele weken later kwam bij de juwelier de fout aan het licht, maar Heidi contacteren was onmogelijk. “We hadden onze contactgegevens niet achtergelaten, de man had er dus het raden naar wie we waren.”

© JOKE COUVREUR

Tot vorige week, toen Heidi met Louise er opnieuw langsging. “Gelukkig maar, want mochten we naar een andere juwelier getrokken zijn, dan was dit misverstand waarschijnlijk nooit aan het licht gekomen. De juwelier had mijn ring al die tijd in de lade bijgehouden, mooi toch? Ik ben die man erg dankbaar.”

De échte ring heeft Heidi sindsdien niet meer van haar vinger verwijderd. “Ik draag hem altijd en overal”, zegt ze trots. “Met dank aan Juwelen Gysels. Die zaak zit diep in mijn hart.” Tijdens het communiefeest van Louise, op 14 mei, zal Heidi haar ring extra hard koesteren. “Ik zal er wel enkele keren over wrijven”, glimlacht ze. “Want het is dankzij mijn dochtertje dat ik hem eindelijk in mijn bezit heb.”

Nooit meegemaakt

Ook juwelier Jan Gysels is maar wat tevreden dat de ring terecht is. “Kort na de ophaling destijds had ik door dat ik de verkeerde ring had meegegeven”, zegt hij. “Maar helaas had ik geen contactgegevens meer, ik kon dus niet anders dan de ring al die tijd bewaren.”

“Toen Heidi vorige week voor me zat, viel haar ring me meteen op. In mijn lange carrière heb ik dit nog nooit meegemaakt. We zijn heel blij dat we Heidi en haar familie gelukkig hebben kunnen maken.”