Peperkoekenactie voor Brugse 85-plussers tijdens de ouderenweek

Naar jaarlijkse gewoonte ontvangen de Brugse 85-plussers tijdens de ouderenweek – die dit jaar loopt van 20 tot en met 26 november – een bezoek van een vrijwilliger en krijgen ze daarbij een peperkoek.

Tijdens deze ouderenweek gaan 222 vrijwilligers op pad om 4.868 thuiswonende 85-plussers een bezoekje te brengen. Voor de peperkoekenactie gaan zij van deur tot deur. Hierdoor zijn zij voor vele mensen een eerste aanspreekpunt als zij vragen hebben.

Babbeltje

“De vrijwilliger die de peperkoek overhandigt, is over het algemeen een persoon die in hun buurt woont”, zegt de Brugse schepen van Welzijn Pieter Marechal. “De ouderen krijgen op die manier de kans om een babbeltje te slaan met hun ‘buur’ en eventueel hun wensen of verzuchtingen te melden. Alles wordt genoteerd op een meldingskaartje.”

“De dienst Welzijn verzamelt alle meldingskaartjes en bezorgt die aan het ‘meldpunt’ van Stad Brugge. Zo worden alle meldingen op een passende wijze afgehandeld. Met de hulp van de vrijwilligers kunnen we dus snel reageren op de vragen die leven bij onze 85-plussers. Deze peperkoekenactie is een hartverwarmend initiatief die bijdraagt tot een hechtere samenleving”, aldus de Brugse schepen.