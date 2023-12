Pensioennamiddag in de Barkentijn met Melissa Depraetere en Johan Vande Lanotte

Veel 55-plussers in West-Vlaanderen hebben vragen over wat er zal gebeuren eens ze op pensioen zijn, daarom organiseren Vooruit, Solidaris en ABVV de informatieve pensioennamiddagen ‘(Binnenkort) op pensioen, wat te doen?’.

Op deze manier willen ze 55-plussers een beter zicht geven op de verschillende aspecten van zorg, pensioen en eindeloopbaan. “In het voorjaar werden reeds twee namiddagen georganiseerd in Jabbeke en Harelbeke. Dankzij de grote vraag naar informatie en hoog aantal inschrijvingen werd beslist om nog één extra te organiseren, in De Barkentijn in Nieuwpoort”, zegt kersvers Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere.

Kokende voorzitter

Elke organisatie verzorgt doorheen de namiddag enkele workshops waar verschillende sprekers en experts aan het woord komen: ABVV voorziet een workshop over het pensioen en de eindeloopbaan. Solidaris gaat in op de voorwaarden om op pensioen te kunnen en toont hoe je je pensioen kan opvolgen via mypension.be. Vooruit licht met Melissa Depraetere al kokend het federale beleid toe voor 55-plussers. Johan Vande Lanotte geeft meer uitleg over zorgvolmachten. S-plus geeft hun kijk op de ‘bijna op pensioen’-vraag.

De organisatoren zorgen met deze workshops ervoor dat 55+ of hun (klein)kinderen beter de weg vinden naar de juiste informatie voor hun situatie. Het evenement is gratis en open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. (PG)

9 december van 13.30 tot 16.30 uur in De Barkentijn Nieuwpoort. Info en inschrijven: https://www.vooruit.org/binnenkortoppensioenwattedoennieuwpoort