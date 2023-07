Peloezefeesten schieten zomervakantie op gang in Oostrozebeke

Zoals elk jaar kijken de Oostrozebekenaren uit naar de Peloezefeesten, op het grasveld voor het gemeentehuis. Er is op vrijdag 7 juli een programma voor jong en oud, met de boekenverkoop, een 1/8ste duo- of trioduatlon, en leuke optredens.

“De Peloezefeesten zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot de echte kermis van het dorp”, steekt medewerkster Sabine Velghe (59) van wal. “Er komt altijd veel volk op af omdat op de eerste vrijdag van juli de bedrijfsvakanties nog niet gestart zijn en nog iedereen thuis is, maar toch al een beetje de vakantiesfeer wil opsnuiven. Gezelligheid is troef, zonder echte kermisattracties zoals paardjesmolen of botsauto’s en schietkramen. Echt een kermis in elkaar gebokst door het personeel van de gemeente, en alles op mensenmaat.”

Buitenkansjes

De blikvanger waarop heel veel boekenwurmen afkomen is de jaarlijkse boekenverkoop. “Een heel interessant aanbod van afgedankte collecties die voor een prikje kunnen gekocht worden”, zegt bibliothecaris Vincent Deldaele (45). “Het gaat om boeken die niet meer zo vaak ontleend worden, leuke strips, tijdschriften, encyclopedieën, cd’s en muziekcassettes. Kortom, wie zijn collectie op een goedkope manier wil aanvullen, die moet op de boekenpeloeze zijn.”

Programma

De Peloezefeesten starten al om 14 uur met een kinderdisco, vol spektakel, dans, speciale effecten, humor en entertainment. Het evenement richt zich tot kinderen van 4 tot 12 jaar, maar ook de ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen kunnen uiteraard meegenieten. Erbij zijn is gratis.

Vanaf 14.30 tot 19 uur opent het overdekte kermiskraam voor de boekenverkoop. De organisatie gaat uit van bibliotheek ‘t Kraaiennest en zoals boven vermeld kan men voor een prikje leuke boeken op de kop tikken.

Voor sportievelingen is het wachten tot 19 uur, want dan wordt het startschot gegeven voor de 1/8ste duo- of trioduatlon. Er kunnen ploegjes gevormd worden van twee of drie mensen. Zij lopen 5 kilometer, fietsen 20 kilometer, en lopen 2,5 kilometer. Iedere inwoner van Oostrozebeke kan deelnemen. Deelnemen kost 40 euro per ploeg, verzekering en bevoorrading inbegrepen. Inschrijven kan tot 5 juli, via www.oostrozebeke.be/duatlon.

Coverbands

Wie niet erg gebrand is op de sportieve kant van de Peloezefeesten, mag zeker de liveoptredens niet missen, vanaf 19 uur tot middernacht. Covergroep The Black Starlings bijt de spits af met hits uit de jaren 60 en 70. Van 20.45 tot 22.15 uur steekt de Zwevegemse band StatieHeld pop- en rockcovers in een fris, sexy en uniek sfeerjasje. Het muzikale feest wordt afgesloten met de Cover Store Xperience-Pop en Rock coverband.

Vanzelfsprekend zijn er op de Peloezefeesten dranktenten en kramen met braadworsten, en voor de jongsten springkastelen en een schminkstand én ijsjes.