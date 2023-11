‘Pelgrims van de vrede’ in kerk in Oeren

Op de militaire begraafplaats op het kerkhof van Oeren (Alveringem) vond op zaterdag 11 november om 11 uur een herdenkingmoment plaats met muziek, voordracht en poëzie onder de noemer ‘Pelgrims van de Vrede’. De herdenking, met onder meer de medewerking van PanTheater Nieuwpoort (Paul Houwen) en het koor ‘Wak Maar Proper’ zorgde voor een sereen belevingsmoment in het volle kerkje van Oeren.

Er werden brieven van soldatenmeters voorgelezen en de huidige oorlogssituatie in Israel en Oekraïne kwam eveneens aan bod. De jonge Oekraïns-Belgische Iryna en haar moeder, in 2014 gevlucht uit Oekraïne, vertelden over die vlucht uit hun geboorteland en over de opvang dat ze hier kregen in Belgie. Ze woonden in Oost-Oekraïne op 40 km van de Russische grens en lieten alles achter.

Populair bedevaartsoord

Honderd jaar geleden vond hier op het militaire kerkhof ook de vierde IJzerbedevaart plaats. Ondertussen is de site Unesco-werelderfgoed geworden. Het kerkhof was ooit een druk bezocht bedevaartsoord voor rouwende families na de eerste wereldoorlog, vandaar de titel van de evocatie. Op het kerkhof liggen 508 soldaten begraven. Na afloop van het herdenkingsplechtigheid konden alle aanwezigen een bloem neerleggen op de graven van de gesneuvelde soldaten. (José Tyteca)