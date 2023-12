Peepshow De Warmste Week in De Spil in Roeselare

De komende weken kan je in de inkomhal van cultuurcentrum De Spil niet naast een opvallende, mysterieuze goudkleurige box kijken. “Die staat er voor onze actie voor De Warmste Week”, vertelt Marie Reynaert, procject- en productiecoördinator van De Spil.

“Tot 15 december mag je voor slechts 2 euro voor en na de voorstellingen even piepen in een van de drie boxen achter het gordijn van de Warmste Peepshow. Je krijgt er een verrassende boodschap van een bekende figuur uit de cultuurwereld. Wie en of wat moet natuurlijk een verrassing blijven. We hopen dat de bezoekers zich willen laten verrassen en meteen het goede doel steunen. De opbrengst gaat integraal naar de Warmste Week.”