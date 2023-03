Pavel Desmet is voorzitter Dwars door Vlaanderen: “Wie weet nemen Wout of Mathieu alsnog deel”

Pavel Desmet is dan wel nieuw als voorzitter van de wielerklassieker maar in het bestuur van KSV Waregem Vooruit is hij al bijna twintig jaar een van de drijvende krachten. Voor het gesprek met hem spreken we af in diens kantoor bij Lemmens-Le Couter nv, de BMW-dealer van Waregem waar hij een managersfunctie vervult.

We zitten hier nu bij jouw werkgever. Heeft dit bedrijf ook iets met koers en met Dwars door Vlaanderen?

“Ja ik mag zeggen dat ik hier vele jaren geleden de liefde voor het wielrennen heb binnengebracht. Le Couter in Tielt en Lemmens-Le Couter in Desselgem (de twee bedrijven zijn familiaal verbonden, red.) sponsoren inmiddels door auto’s te leveren aan Soudal-Quick Step, Belgian Cycling en Dwars door Vlaanderen.”

Over vijf dagen is het zover en komt er een deelnemersveld aan de start dat mooi oogt maar wel zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

“Laat ons toch maar afwachten of dat ook zo zal zijn. Dit zijn renners die niet aarzelen om last minute toch langs te komen als ze vinden dat dit hen beter uitkomt. Dus wie weet, is een van de twee er toch bij volgende week woensdag. Het wordt hoe dan ook opnieuw genieten van de vele andere toppers die aanwezig tekenen. Ik denk dan aan Julian Alaphilippe, Tom Pidcock, Dylan Van Baarle, Filippo Ganna of uit eigen land Tiesj Benoot, Tim Merlier of Jasper Philipsen. Bij de vrouwen kijken we vooral uit naar wat Lotte Kopecki, Demi Vollering of Marianne Vos gaan doen.”

Op de site van Dwars door Vlaanderen lees ik dat alle VIP-tickets de deur uit zijn. Tevreden dat het op dat vlak zo goed loopt?

“Ja temeer omdat het aantal VIP-tickets dat we aan de man kunnen brengen ook jaar na jaar blijft groeien. Als je bedenkt dat we vele jaren geleden bescheiden zijn gestart met drie VIP-bussen en we er nu in totaal 45 hebben rondrijden, zegt dat genoeg denk ik. Het gaat dan om een drieduizend VIP’s en als we er het avondluik bijnemen, komen er in totaal een kleine vijfduizend mensen op af. Daarmee zitten we op dat vlak op het niveau van onze collega’s van E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke en Gent-Wevelgem.”

Het VIP-luik groeit jaar na jaar tot een kleine 5.000 aanwezigen nu

Over E3 Saxo Bank Classic gesproken. Nog nooit overwogen om de koers evenzeer aan te kondigen met ondeugende, soms aangebrande affiches?

“Neen en dat zijn we ook geenszins van plan. Wij staan voor een sobere, zakelijke stijl van organiseren in lijn met de Flanders Classics-filosofie. Die tierlantijntjes maken de koers ook niet beter. Dus waarom zouden we het over een andere boeg gooien? Ik zeg dat niet om kritiek te geven op de Harelbeekse organisatoren. Iedereen pakt uiteindelijk de zaken aan zoals hij of zij zich daar het best bij voelt.”

Jarenlang heb je meegereden als regulator van de koers achterop de motor en dit bij meerdere klassiekers. Hoe beviel dat?

“Het is de mooiste plek om de koers te volgen. Je rijdt als laatste voor de karavaan en bent de rechterhand van de koersdirecteur. Al kan ik je verzekeren dat het zeer intens is en dat je bij wijze van spreken ogen op je rug moet hebben om te zien of alles volgens de regels verloopt. Je moet wel al eens streng optreden tegen bijvoorbeeld persfotografen, omdat die in de heuvelzone allemaal de beste plek willen hebben natuurlijk (lacht). Ik herinner me ook hoe moeilijk het vaak was om alle illegale rijders uit de volgkaravaan te weren. Nu zijn er drie regulatoren in plaats van één en dat maakt een groot verschil.”

Het organiseren van wielerwedstrijden zit je in de vingers. Is er iemand die je daarbij inspireert?

“Dat is zonder twijfel Carlo Lambrecht die in Wielsbeke een decoratiebedrijf runt en mee het bestuur leidt. Carlo is mee de architect achter de vernieuwde aanpak van Dwars door Vlaanderen. We zijn nu aan het bekijken of we in de toekomst een wedstrijd voor U23 (renners jonger dan 23, red.) kunnen organiseren.”

Van waar komt de liefde voor de koers?

“De microbe om zelf koersen te organiseren, heb ik als kind te pakken gekregen via mijn vader, die voorzitter was van Rijdend Wiel Wakken. Hij organiseerde jaarlijks met zijn bestuur een kermiskoers in het dorp. Als kind heb ik wellicht geen enkele editie gemist toen. Hij is jammer genoeg gestorven. Dat gebeurde enkele uren nadat ik voorzitter ben geworden van Dwars door Vlaanderen eind vorig jaar. Het leek wel of hij gewacht zodat hij dat nog kon meemaken. Die voorzittersverkiezing zal om die reden altijd een speciale betekenis behouden voor mij.”