Pava-festival met drie podia en 14 uur muziek in Torhout

Drie podia en in totaal 14 uur muziek- en dansplezier in een unieke sfeer. Dat is in een notendop het eerste Legendary Pava Reunion Festival, dat van zaterdagmiddag 8 juli om 16 uur tot zondagmorgen 9 juli om 6 uur plaatsheeft op het domein van discotheek Place2Party aan de Roeselaarseweg. De organisator is Yves Delbeke van White Label Projects.

Yves, die in Vichte woont, hoopt op minstens duizend aanwezigen voor het festival, dat naast een liveact met Jessy tal van bekende dj’s op de affiche heeft.

“De toegangsprijs bedraagt maar 30 euro, wat heel democratisch is voor het ruime aanbod en de grote namen die we serveren”, zegt hij. “Het is de eerste editie, dus valt het nog even af te wachten hoe het loopt. Maar sowieso hebben we er alle vertrouwen in dat we onze vaste plaats zullen vinden in het festivalwereldje.”

In de Pavarotti gedraaid

Yves kent het dj-wereldje als zijn broekzak, want hij heeft zelf 30 jaar gedraaid. Hij is onder meer de huis-dj geweest van de legendarische discotheek Pavarotti in Ingelmunster, die kortweg de Pava werd genoemd. De Pavarotti werd na verloop van tijd omgedoopt tot de Revolution en uiteindelijk tot de Verso, al bleven velen het over de Pava hebben. In 2017 viel onverbiddelijk het doek. Het gebouw waar zovelen tot diep in de nacht feest hebben gevierd, is intussen trouwens gesloopt.

Ook podium voor lokale dj’s

“Tijdens het festival in Torhout willen we de unieke sfeer van weleer laten heropleven”, zegt Yves. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan om een programma aan te bieden om U tegen te zeggen. Met drie podia dan nog. De mainstage zal zich in openlucht bevinden nabij de parking van Place2Party. Die parking blijft trouwens vlot bereikbaar voor auto’s. Veel van de dj’s die er komen draaien, hebben in grote danstenten gestaan of staan er nog. We zullen de mainstage spectaculair aankleden met langs weerszijden van het podium een toren. We laten niets aan het toeval over om ons publiek een onvergetelijke belevenis te presenteren. Op de mainstage wordt er muziek gedraaid van 16 uur tot middernacht. Dan eindigt het openluchtgebeuren om de buren hun nachtrust te gunnen. Speciaal op de mainstage wordt het live optreden door de bekende dancezangeres Jessy. Zij heeft een schitterende reputatie en is een echt podiumbeest. Haar te gast hebben, is een voorrecht.”

Nog buiten de discotheek zal op de plaats van de huidige zomerbar een tweede podium staan. Er zullen van 16 uur tot middernacht lokale dj’s draaien. “Zo willen we jong talent kansen geven”, vervolgt Yves. “We creëren op dat zogenoemde loco-podium een tropisch Ibiza-sfeertje. Ik heb altijd al een boontje gehad voor dj’s die goed zijn, maar nog geen bekendheid bij het grote publiek genieten. Hen de ruimte geven om op een festival te staan, is voor hen een opsteker en een mogelijkheid om door te groeien. Ik ben ervan overtuigd dat het loco-podium bij velen in de smaak zal vallen.”

Bezoekers in de watten leggen

Het derde podium is de indoorstage in de discotheek. Daar wordt er vanaf middernacht nog zes uur muziek gespeeld: tot 6 uur in de vroege morgen.

“Waar vind je nog 14 uur muziek- en dansplezier voor amper 30 euro?” vraagt Yves zich af. “Ik zie op heel wat andere gelijkaardige festivals een stuk hogere prijzen opduiken. Het is ons voor de eerste editie van dit evenement niet om de grote winsten te doen. We willen kost wat het kost het publiek in de watten leggen.”

Op de loco-stage zal er zoals gezegd door lokale dj’s gedraaid worden en dit in verschillende genres. Op de mainstage is het de bedoeling om wat meer commerciële muziek te spelen. En op de indoorstage moet het genre een tikkeltje specialer worden. Sowieso is het op z’n geheel op de eerste plaats een retrofestival.

“Het wordt top”, aldus Yves. “Ik kijk er zelf al naar uit. Er niet bij zijn, is een gemiste kans. ”