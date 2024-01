Pauwhoek is hechtste buurt in Oostrozebeke

De wijk van ex-krak André Vanveerdeghem is de warmste wijk in de gemeente. Er is niet alleen een jaarlijks wijkfeest, bekend als Pauwhoek Ommegang, maar het feestcomité van Pauwhoek zorgt ook jaarlijks voor een uiterst gezellige nieuwjaarsreceptie waarop alle drankjes en hapjes helemaal gratis zijn.

In het voorjaar zal er opnieuw een wijkfeest georganiseerd worden. Alleen zal er dit keer geen wielerwedstrijd meer zijn, wegens te omslachtig en te duur. “We krijgen het alsmaar moeilijker om een deftig parcours uit te stippelen, omdat de politie veel te veel voorwaarden oplegt die haast niet meer haalbaar zijn. Bovendien gaat de organisatie van een wielerwedstrijd gepaard met een enorme administratieve papierwinkel en dat schrikt geweldig af”, besloot organisator André Vanveerdeghem.

(CLY/foto CLY)