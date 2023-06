Paulig steunt Enchanté vzw en het Brood(doos)nodig-project

Het Jeuncomité van Paulig, dat in Roeselare tortillachips en wraps produceert voor Santa Maria, Poco Loco en heel wat huismerken, lanceerde in mei voor de derde keer de Around the World Challenge voor alle medewerkers. Dankzij de sportieve inzet van de medewerkers van Paulig in Roeselare, kan vzw Enchanté rekenen op 5.000 euro steun in hun strijd tegen lege brooddozen.

Het doel van de Around the World Challenge: samen 40.000 kilometer wandelen, lopen en fietsen én dit registreren via Gusto Sportivo, een platform voor sport en beweging speciaal voor bedrijven in de voedingssector.

Het comité organiseerde allerlei sportieve activiteiten om de kilometers te verzamelen. “Het ging van een deelname aan loopwedstrijd Dwars over de Mandel, over fietsdag en een lunchwandeling, tot spinninglessen”, klinkt het. “De echte sportievelingen deden dit alles in hun nieuwe Paulig t-shirt. De teller eindigde na een maand sporten met meer dan 200 collega’s op maar liefst 43.358 km.”

Brood(doos)nodig-project

Aan deze ambitieuze doelstelling koppelde Paulig opnieuw een donatie aan een goed doel, vzw Enchanté. Die vzw zorgt met het Brood(doos)nodig-project voor goedgevulde brooddozen voor kinderen die niet elke middag een evenwichtige lunch meekrijgen.

Door de inzet van Paulig kon 5.000 euro ingezameld worden.Paulig steunt hiermee kinderen van het lager en middelbaar onderwijs in 12 Roeselaarse scholen. Tina De Jaeger, projectmedewerker bij Brood(doos)nodig nam op donderdag de cheque in ontvangst. “Één op vier leerlingen in stedelijke context zit met een lege of weinig voedzame brooddoos in de klas. Twaalf scholen uit Roeselare nemen al deel aan het Brood(doos)nodig project. Samen met de stad Roeselare werkten we een aanbod op maat van de leerlingen uit.”