Paulig ondersteunt Binnenhof-project van vzw Onze Kinderen uit Rumbeke

Dankzij de sportieve inbreng van de medewerkers van Paulig in Roeselare, kan vzw Onze Kinderen rekenen op 5.000 euro steun voor hun Binnenhof-project.

Het Jeuncomité van Paulig, dat in Roeselare tortillachips en wraps produceert voor Santa Maria, Poco Loco en heel wat private labels, lanceerde in mei voor de tweede keer de Around the World Challenge voor alle medewerkers. Het doel: samen 40.000 kilometer wandelen, lopen en fietsen én dit registreren op het Gusto Sportivo-platform. Aan de challenge koppelde Paulig opnieuw een donatie aan een goed doel in de regio, vzw Onze Kinderen.

Extra persoonlijke uitdaging

Deelname van een Paulig-team aan loopwedstrijd Dwars over de Mandel, een Fiets naar het Werk-dag en een gesmaakte lunchwandeling waren enkele incentives om de kilometers op gang te krijgen. Veel collega’s puurden op persoonlijke motivatie om deel te nemen, waaronder de winnaars!

Dieter Cuvelier, productieplanner bij Paulig, maakte indruk met zijn loopprestatie én zijn ‘viertjes’: “Het was mijn doel om de meeste kilometers te lopen, maar al snel zag ik dat er geen grote uitdagers waren dit jaar. Ik heb dan mijn loopdoel van 500 km bijgesteld naar 444,44 km en wou bij het fietsen (444,44 km) en wandelen (44,4 km) ook allemaal ‘4-tjes’. Uiteindelijk ben ik zo ook aan de meeste punten gekomen in het eindklassement. In mijn job ben ik dagelijks met cijfertjes bezig, daarom wou ik ook hier iets speciaals met cijfers doen. Als ik mijzelf een doel stel, dan ben ik daar nog moeilijk van af te houden.”

Runner up bij het lopen werd Levi Lammens, met 172 km: “Mijn prijs kwam wat onverwacht, aangezien collega Dieter dankzij zijn uitzonderlijke loopprestatie de prijs van beste allrounder wegkaapte. Het lopen voor de Around the World Challenge voelde voor mij eerder als een mentale ontspanning dan als een fysieke inspanning.”

Thomas Ghesquiere verzamelde op zijn eentje bijna 1.900 km. Hij gebruikte de challenge als opwarming voor zijn fietstocht vanuit Moorslede naar de Mont Ventoux! “Sporten voor het goede doel zorgt voor een extra stimulans om nog meer kilometers te fietsen. Het plan was dan ook om zo veel mogelijk kilometers te rijden ter voorbereiding richting Mont Ventoux. Laat ons zeggen dat dit gelukt is,” lacht Ghesquiere.

Filip Vanderjeugt wandelde in mei elke dag zo’n twintig kilometer en kroonde zichzelf daarmee als beste wandelaar. “Ik ben heel blij dat ik heb deelgenomen, maar ben ook blij dat de maand voorbij is! Het begon zwaar door te wegen en er kroop heel wat tijd in. Na een maand heb je ook wel alles gezien in de streek!”

Hoewel het weer in vergelijking met vorig jaar een erg droge editie was, leek het dit jaar spannend te worden of de eindmeet zou worden gehaald. Uiteindelijk heeft iedereen op het laatste moment nog alles op alles gezet om de donatie te verzilveren.

Binnenhof

Vzw Onze Kinderen, het gekozen goede doel, is heel blij met de inbreng van Paulig en besteedt dit aan de verdere uitbouw van het prestigieuze project om van het Binnenhof een heuse belevingstuin te maken. Paul Paepe, stafmedewerker bij de organisatie, nam op het slotfeest van de challenge op 2 juni de cheque in ontvangst. “Met het inkleuren van het Binnenhof in een open dialoog tussen de voorziening, buurtbewoners, scholen en jeugdbewegingen realiseren we een van de ambities binnen de sector, met name het weghalen van de schotten tussen jeugdwerk en jeudhulp.”

Arnauld Demoulin, SVP, BA Customer Brands bij Paulig: “De tweede editie van de Paulig Around the World Challenge was opnieuw een succes. Het brengt niet alleen medewerkers letterlijk in beweging, maar zorgt ook figuurlijk voor beweging en brengt collega’s samen. Als onderdeel van onze duurzaamheidsambities, vinden we het ook erg belangrijk om een inclusieve partner te zijn binnen de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn dan ook blij dat we dankzij deze gift een steun in de rug kunnen geven aan Onze Kinderen, een organisatie die al decennia een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van mensen en gezinnen in Roeselare die het financieel moeilijker hebben.”

Eindbalans

Met wandelen, lopen en fietsen verzamelden alle Belgische Paulig-medewerkers in mei 40.651,01 km!