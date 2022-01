Paulien Naert (27) start nieuw immokantoor Bigsand in Moorsele: “Naam komt van eiland La Mustique”

Veelzijdig en van vele markten thuis, zo kan je gerust zaakvoerster Paulien Naert beschrijven en de twee mannen die haar bijstaan bij Immo Bigsand in Moorsele. Paulien, Johan Naert en Koen Sinnesael vullen met Immo Bigsand een gat in de Immomarkt in de gemeente.

“Sinds twee maanden vind je ons op de hoek van de Sint-Jansstraat en de Damberdstraat”, zegt Paulien Naert (27). “Ik studeerde bestuurswetenschappen, maar toen ik besefte dat het opmaken van beleidsnota’s net niet boeiend genoeg zou zijn voor me, ging ik voluit voor het diploma vastgoedmakelaar.”

Paulien wordt bijgestaan door haar vader Johan (63). Van hem komt ook de naam ‘Bigsand’. Nadat hij als jongeling werkte als bierhandelaar, trok hij de wereld rond. En dat gedurende vele maanden op een jaar. Uiteindelijk kwam hij in de Caraïben terecht waar hij in de buurt van het eiland La Mustique een hotel aan het strand oprichtte. Het hotel kreeg de naam ‘BigSand’, omdat het letterlijk was gebouwd in een hoop zand. Later werkte Johan nog in een immo in Macedonië, om uiteindelijk zijn dochter te steunen in haar Immo in het centrum van Moorsele.

Geen kopzorgen

Ook Koen Sinnesael maakt deel uit van het team. Hij is onder meer gekend van de lokale politiek, in 2000 stond hij nog op de lijst van de CVP voor de gemeenteraadsverkiezingen, in 2012 kwam hij op met zijn eigen partij Omnium. Na afloop diende hij nog klacht in, volgens hem waren de verkiezingen ongeldig omdat er geen in te kleuren bolletje achter zijn naam stond.

Eerste actie

Van opleiding onderwijzer werkte Koen achtereenvolgens als leerkracht, arbeider-magazijnier, bankbediende, zelfstandig bankier-verzekeraar-immo. Hij was ook eigenaar van een fitness centrum, horeca uitbater, sales manager en vond uiteindelijk rust bij Bpost. “Werken bij Bpost is iets compleet anders”, zegt Koen. “Er is veel buitenwerk wat maakt dat ik mijn hoofd helemaal leeg kan maken. Er zijn geen kopzorgen meer en het is bovendien goed voor de conditie! (lacht). Ik start om 2.30 uur ‘s ochtends, dus heb ik wel wat vrije tijd in de namiddag, daarom klopte ik aan bij Immo Bigsand. Mijn ervaring en talent was er welkom.”

Tijdens de eerste maanden loopt er een actie bij Immo Bigsand. Wie zijn huis verkoopt of een huis aanbrengt, kan 200 euro schenken aan een goed doel of een vereniging naar keuze.