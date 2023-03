Paulette wil voormalige Krombeekse brouwerij in ere herstellen

Wie in Krombeke voor de kerk goed rondkijkt, ziet er de woning Nieuwenhove met daarachter een voormalige hoeve met brouwerij. Paulette Carton (66) wil de brouwerij in ere herstellen en dat met een laagdrempelig woonproject zodat de kosten beheersbaar blijven. Investeerders zijn welkom.

Krombeke telde in de negentiende eeuw drie brouwerijen. De oudste dateert van voor 1760 en was gelegen in het begin van de Roggestraat. Later werd die brouwerij tot schuur omgebouwd. Later kwamen er rond 1780 nog twee brouwerijen bij met allereerst Het Wethuis, dat ook dienst deed als gemeentehuis, café ’t Gemeentehuis is daar nu nog gevestigd. Daarnaast was er brouwerij De Keizer langs de Graaf van Hoornweg, waar tot voor enkele jaren Drankcentrale Nevejan gevestigd was.

Gebouw uit 1758

De oudste brouwerij waarvan er geen naam terug te vinden is, behoorde blijkbaar toe aan een centrumhoeve waarvan de woning uitgaf op het plein voor de kerk. Toen de brouwerij langs de Roggestraat gestart werd, was ze eigendom van een zekere Albertus Beschuyt. “Eigenlijk weten we heel weinig over de geschiedenis van deze brouwerij”, vertelt Paulette Carton. “In de kelder vinden we in elk geval nog een waterput terug. Via het stadsarchief in Diksmuide konden we terugvinden dat een zekere Serafinus Eeuwaert priester was en mogelijk een band had met de brouwerij. Een eerste Henri Eeuwaert zou er brouwer geweest zijn en een naamgenoot zou later ook iets met de brouwerij te maken gehad hebben. Het gebouw van de brouwerij zou dus van 1758 dateren en is dus nu al 265 jaar oud.”

Grootvader Etienne

Paulette heeft zelf ook familiebanden met het gebouw. “Mijn grootvader Etienne Carton, die boerde op een hoeve langs de Roggestraat, is hier in 1954 komen wonen. Mijn vader Georges Carton is dan een jaar later getrouwd en is hier blijven wonen op het Krombekeplein 28. Het was een centrumhoeve en mijn ouders maakten rond de voormalige brouwerij een varkensstal. Er zijn dus nog verschillende sporen terug te vinden en met het nodige geduld en vooral ook centen zou de geschiedenis wel volledig ontrafeld kunnen worden.” Samen met haar man Bertin Debergh en haar drie kinderen is Paulette Carton momenteel niet alleen bezig om de geschiedenis van de brouwerij op te zoeken. “Het interesseert ons enorm. We vinden nog balken terug in het dak zonder gebruik van nagels. We willen de aangebouwde varkensstal natuurlijk afbreken en we willen de voormalige brouwerij als erfgoed in ere herstellen. We zijn ook bezig met een project naar de toekomst toe en willen de brouwerij opnemen in een laagdrempelig woonproject. Hieromtrent hebben we inmiddels al info ingewonnen”, zegt Paulette.

Oude identiteit

“Niet alleen willen we een grondige renovatie van de bestaande woning ecologisch realiseren. We willen ook een soort woonproject realiseren dat dicht bij het centrum gelegen is en dus in de nabijheid van het Dorpspunt, dat gerealiseerd werd in de voormalige pastorie. Door het Dorpspunt kan Krombeke weer levendig worden en vooral ook blijven. Met het behoud van oude elementen en met een woonproject in nieuwe stijl, maar met een oude identiteit, zou hier veel bereikt kunnen worden. Oude elementen behouden, kan ook een ziel van een dorp behouden en dat willen we dan ook graag gerealiseerd zien. Daarom zoeken we ook investeerders die willen helpen realiseren wat we willen. We denken vooral aan een manier van apart wonen met gemeenschappelijke delen. Alle ideeën zijn dan ook van harte welkom. Zelf kunnen we immers zoiets niet realiseren.” (PC)