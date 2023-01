Paule Cottigny was de vorige Alveringemse Krak: “Dit jaar zestig jaar getrouwd!”

Paule Cottigny werd één jaar geleden – tot haar eigen grote verbazing – verkozen tot Krak. Paule heeft dit jaar twee grote zaken om naar uit te kijken: de verhuizing naar een kleinere woning in het dorp en de zestigste huwelijksverjaardag die zij en haar man eind dit jaar vieren.

“We worden een dagje ouder, hé”, glimlacht Paule als wij haar vragen hoe het gaat. “’s Morgens een hele rij pillen – voor het hart, de cholesterol, de bloeddruk, de maag en de ziekte van Menière die plots erger was geworden –, maar voor de rest gaat het goed. Mijn man Julien en ik hebben dit jaar een verhuis op de planning staan. We wonen zeer graag waar we 42 jaar lang hebben gewoond: in de complete rust aan de Westover, maar het huis en het domein errond worden te groot voor ons.”

“Na wat rondkijken – we wilden graag in Alveringem blijven – hebben we één van de negen woningen van het nieuwbouwproject Ter Walle gekocht. Het laatste in de rij, ver van de straat en met zicht op de weilanden. Het was de eerste locatie waar we ons konden in vinden. Het project heeft wat vertraging opgelopen en de verhuizing staat nu voor november gepland.

“Mijn man Julien en ik zijn op 20 december ook zestig jaar getrouwd. We plannen dat te vieren, ja. Maar wellicht wat vroeger dan eind december. Onze zoon Stefaan is 600 kilometer verder, in Frankrijk, dierenarts en december is volop de maand van de kalvingen. We willen hem er natuurlijk graag bij.”

Aan haar verkiezing tot Krak van 2021 zegt Paule goede herinneringen te bewaren. “Ik was verbaasd over de nominatie en nog meer over de overwinning”, mijmert ze. “Ik dacht dat er mensen zijn die de titel meer verdienen. Nadat ik in april in de Kwelle een monoloog tot een goed einde had gebracht, begon ik te denken dat ik misschien wél een terechte winnaar was. De monoloog was wellicht mijn laatste wapenfeit. Tenzij iemand mij vraagt om hem nog eens op te voeren? Mits een kleine opfrissing zou dat moeten lukken.”

Stemmen

“Of ik mijn stem al uitbracht op deze editie? Wel, de Alveringemse kandidaten zijn ongetwijfeld sterke persoonlijkheden. Toch voel ik mij genoodzaakt om te kiezen voor twee meisjes van buiten Alveringem: Elke Lamerant uit Poperinge en Cassandre Crudenaire uit De Panne.”

“Beide meisjes zijn lid van Trefpunt Verstandelijke Handicap Westhoek, een vereniging waarvan ik bestuurslid ben. Mijn man en ik zullen op hen onze stem uitbrengen. Maar ik wens de Alveringemse kandidaten ook veel succes toe!”

(AB)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.