Paula en Roger vieren diamant: “Halve meter sneeuw tijdens huwelijk”

Roger Sissau en Paula Dejonckheere uit Alveringem zijn sinds 2 januari een diamanten echtpaar. Met een deel van de familie en het schepencollege hebben ze vorige zondag die bijzondere verjaardag gevierd.

Roger Sissau (87) en Paula Dejonckheere (87) uit de Kaatsspelstraat trouwden op een gure winterdag in de kerk van Pollinkhove. In een lange witte jurk en hoge hakken trotseerde Paula de sneeuw.

“Het was 2 januari 1962”, vertelt Paula zelf. “De winters waren toen nog streng! Ik weet nog dat het de hele maand december onafgebroken vroor. Op oudejaarsavond woedde er een sneeuwstorm en de dag van ons huwelijk had het geijzeld en lag er een halve meter sneeuw. Op mijn hoge hakjes hield ik me stevig vast aan papa’s arm”, lacht Paula.

Kijken naar werken

Na hun huwelijk nam het echtpaar de ouderlijke hoeve van Roger nabij de kerk van Oeren over. Ze boerden 33 jaar en kregen vier kinderen: Noël, Nicole, Isabelle en Ingrid. Noël woont in Halle, Nicole en Ingrid in Brugge en Isabelle in Hoogstade. De familie is ondertussen uitgebreid met 12 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Ondanks de beperkingen slaagden Roger en Paula er in om deze feestelijke gebeurtenis te vieren. De familie was niet compleet, maar wie er niet fysiek bij kon zijn, stuurde gelukwensen via het scherm. Het was ten huize van dochter Isabelle dat iedereen genoot van gezellig samen zijn.

“We zijn graag thuis en genieten van het feit dat we nog in goede gezondheid samen kunnen zijn”, zegt Roger. “We zijn goed omringd, door de kinderen, goede buren en wat hulp aan huis. Mijn vrouw houdt van tuinieren. Zelf ben ik wat minder goed te been, maar kijken naar werken, kan ook gezellig zijn”, glimlacht Roger nog.