Paula Doche en verzorgende Heidi Fonteyne zijn samen 155 lentes jong

Dubbel feest in de Stationsstraat in Oostrozebeke. Paula Dossche, die er nog altijd alleen woont, werd op maandag 9 mei 105 jaar. Drie dagen eerder werd verzorgende Heidi Fonteyne 50. Samen zijn ze 155 jaar, daar werd op getoost.

Paula Dossche werd geboren 9 mei 1917, haar vader Pieter Dossche was burgemeester. In totaal waren er elf kinderen, helaas bleven er maar zes in leven, allemaal meisjes. Paula’s zus Godelieve werd ook 100 jaar. “Maar mijn moeder is amper 42 jaar geworden. Ze zouden dat wat beter moeten verdelen”, vindt Paula.

Zelf trouwde ze met Joseph Cloet en die was net als haar vader notaris. En ook hij werd burgemeester. “18 jaar lang is mijn pa burgemeester geweest”, vertelt dochter Mieke.

Paula bleef huisvrouw en ondersteunde haar man, die in 1973 overleed, in zijn activiteiten. Het echtpaar kreeg vier kinderen. Albert overleed in 2006, hij was toen pas 63. Hij had ook het notariaat overgenomen van zijn vader en bleef in de ouderlijke woning in de Stationsstraat wonen. Het notariaat is nu overgegaan op notaris Dekiere, die buur is van Paula in de Stationsstraat.

Verzorging van I-mens

Paula woont in het huis waar zoon Paul (78) lang woonde, de jongste kinderen zijn twee dochters: Mieke (74) en Christine (72). In totaal zijn er zes kleinkinderen en al elf achterkleinkinderen. “Bij ons ma moet je niet afkomen met een woonzorgcentrum, ze blijft liever thuis. Een 15-tal jaar geleden heeft ze al hulp in het huishouden aanvaard, maar ze is tot haar 96ste in auto blijven rijden. En ze deed dat overigens uitstekend.”

Elke voormiddag komt een verzorgende van I-mens een handje toesteken. In de namiddag zorgen familie en kennissen vaak voor gezelschap. “Maar ze leest nog dagelijks de krant en vult zelfs het kruiswoordraadsel nog in. Ze is nog in heel goede gezondheid, ze neemt geen medicijnen. Dat wil ze liever niet.”

Paula Dossche is een vrouw met het hart op de tong. Zondag 8 mei, een dag voor haar verjaardag, werd een feestje gevierd. Maar ook maandag mocht er nog eens geklonken worden met de verzorgenden van I-mens. Heidi Fonteyne was speciaal naar Paula gekomen. “Op vrijdag 6 mei werd ik 50 jaar. Ik werk al mijn hele beroepsleven voor dezelfde werkgever. Hier bij Paula doe ik vooral de weekends.”

(WVS/CLY)