Paul Vanwijnsberghe kweekt pompoen van 224 kilogram

De traditionele weging op de Kreupelwijk van eigen gekweekte groenten en fruit, en met de pompoenen als trekpleister, werd vorig weekend opnieuw een succes. De weging vond plaats in onthaalhoeve Renard-Lachat in de Kreupelstraat in Zwevegem.

Dit jaar won Paul Vanwijnsberghe de pompoenweging met een exemplaar van 224 kg. Tweede werd Tom Vanwijnsberghe met een pompoen van 213 kg. Ignace Vanwijnsberghe kon 204 kg pompoen op de weegschaal leggen. Hij kweekte wel de grootste zonnebloem met een diameter van 44 cm.

Daarnaast werden nog tal van groenten gewikt en vooral gewogen. Heel wat gezinnen kwamen een kijkje nemen.

(GJZ)