Paul Roussel zet stapje opzij bij Kortemark komt op tegen kanker: “Onze toogmarathon was deWarmste Week avant la lettre”

Een kwarteeuw geleden maakte Paul Roussel kennis met de Kortemarkse Toogmarathon ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Sindsdien werd hij een van de drijvende krachten achter de organisatie. De toogmarathon was tweejaarlijks maar voor de organisatoren stopte het nooit. Na 25 jaar neemt Paul nu wat gas terug.

“Die kwarteeuw Kom Op Tegen Kanker in Kortemark is een groot deel van mijn levensverhaal”, aldus Paul Roussel (72), die gehuwd is met Tine Germonpré en woont in de Huilaertstraat in Kortemark. “Van bij de opstart hadden we al een link met die toogmarathon, want op 28 juni 1997 zochten we na de Ieperse rally nog een afzakkertje. We hoorden dat er iets te doen was rond en aan de toog bij Jean-Pierre en Monique in De Gouden Leeuw op de markt. De sfeer en de ambiance die we daar meemaakten, was niet te beschrijven. Elk hoekje van het café was bezet en aan de toog zaten de eerste dappere toogzitters, 24 uur lang ten voordele van het goede doel. We waren al snel verkocht. In de volgende edities nam ook mijn vrouw Tine deel aan de toogmarathon. Samen met Tine zat ik de voorbije 25 jaar ook vaak aan de computer, want ik kon steeds op haar hulp rekenen bij de organisatie. Ze zat in al die jaren ook vaak alleen thuis, toen ik voor een of ander goed doel weer eens op stap was met de organisatie.”

Last of lust

“Weet je, die toogmarathon, dat is eigenlijk de Warmste Week avant la lettre”, vervolgt Paul. “Het was en is uiteraard tweejaarlijks, maar daartussen namen we heus geen sabbatjaar. Om alle nevenactiviteiten ook georganiseerd te krijgen, volgden er veel lange avonden en nachten aan de vergadertafel of aan de computer. Naast de vele mooie momenten passeerden er nu en dan wel eens donkere wolken en moesten we soms met pijn in het hart afscheid nemen van geliefde mensen. Hoewel we steeds hoopvol richting de toekomst keken, verloor mijn persoonlijke drijfveer wat aan kracht. Als het vele organiseren, plannen, cijferen en vergaderen eerder een last wordt dan een lust, dan is het tijd om de verantwoordelijkheid door te schuiven.”

Vriendschap

“Met spijt, maar ook met enige fierheid zet ik nu deze stap opzij. Ik ben ervan overtuigd dat onze Kom Op Tegen Kanker-trein zeker op het juiste spoor zal blijven rijden. Het accent lag steeds op vriendschap en gezelligheid. De euro’s kwamen niet op de eerste plaats, we respecteerden steeds de plaatselijke sponsoren en daar kregen we telkens veel voor terug. We hielden de voorbereidingen altijd zo plezant mogelijk, dat zal wel het geheim zijn van ons succes. Ik blik in elk geval met heel veel plezier terug op die 25 mooie jaren”, besluit Paul. (Jeffrey Dael)

De Kortemarkse toogmarathon vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 juni.