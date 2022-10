Paul Lambrecht is 19de Laureaat Egemse Verdienste

Naar aanleiding van de Dag van de Egemse Gemeenschap wordt elk jaar een Laureaat Egemse Verdienste verkozen. De titel, die voor de 19de maal uitgereikt werd, is toegekend aan Paul Lambrecht.

In zijn speech roemde Wim Popelier, secretaris van de organiserende Egemse Raad voor Cultuurbeleid, de laureaat, maar hij verwees meteen ook naar het belang van verenigingen in het dorpsleven.

“We mogen stellen dat iedereen binnen de gemeente Paul Lambrecht kent en dan vooral vanwege zijn engagement voor de leefgemeenschap rondom hem. Dit engagement deelt hij met wijlen Gisèle Gardeyn-Debever, eveneens een gewezen laureaat. Beiden bewandelden het pad van de openbaarheid, beiden hadden het vizier op hun heimat Egem, en beiden hadden een hart voor ons dorp. Een dorp met een kerk en school, maar zonder bankkantoor, zonder een aantal essentiële lokale buurtwinkels, plaatsen waar onze verenigingen konden langsgaan om wat sponsorgeld op te halen, in ruil voor een kleine advertentie op de affiche. Hoeveel comités of organisaties blijven overeind wanneer dit wegvalt? Een echte gemeenschap vormen we op straat, op pleinen en zalen, in cafés en clublokalen, plaatsen die steeds zeldzamer worden. We zullen dus creatief moeten zijn om onze lokale gemeenschap levendig te houden en onze verenigingen niet te laten verschrompelen.”

“Eén ding is zeker: Paul deed en doet in elk geval hierbij zijn duit in het zakje. Op boven-Egems niveau, als voorzitter van Leader Midden-West-Vlaanderen, bestuurslid bij Ivio, lid van de raad van bestuur van het Sint-Andriesziekenhuis en van woonzorgcentrum SAMEN Campus Tielt. Op lokaal vlak denken we aan zijn inzet binnen de Heemkundige Kring Valère Arickx, de parochiale werkgroep, het Egems Feest- en Sportcomité, de Egemse Landelijke Gilde, en uiteraard de 33 jaar in de politiek. We mogen gerust stellen dat hij, samen met anderen, een stukje dorpsgeschiedenis heeft geschreven.”

Grote eer

“Ik moet toegeven dat het wat vreemd aanvoelt om hier vandaag te staan”, vertelde Paul Lambrecht in zijn speech. “Ik heb hier immers meerdere keren gestaan als schepen van Cultuur, voor de viering van de Laureaat Egemse Verdienste. Deze 28ste Dag van de Egemse Gemeenschap zal voor mij eentje zijn dat ik mij lang zal heugen, want het is met dankbaarheid en fierheid dat ik de erkenning van de ERC in ontvangst neem.”

“Egem heeft mij altijd nauw aan het hart gelegen, zowel familiaal, parochiaal als wat het verenigingsleven betreft. Daarbij stonden de Landelijke Gilde en het Feest- en Sportcomité het meest in het daglicht. De Landelijke Gilde omdat ik hier de kans kreeg om zowel plaatselijk, regionaal, provinciaal als nationaal bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Ook het Sport- en Feestcomité ligt mij nauw aan het hart. De vernieuwde ploeg onder leiding van voorzitter Wim Schepers toont dat het pessimisme als zouden jonge mensen zich niet meer engageren niet terecht is.”

“Wat de ERC betreft, die we eigenlijk een dorpsraad mogen noemen: die heeft een belangrijke functie in het Egemse gemeenschapsleven. In tijden waarin inspraak en participatie bijzonder belangrijk zijn, heeft de ERC een belangrijke rol als platform om signalen te ontvangen en om informatie door te geven. Het maandelijkse Egemnaarke is hiervoor het ideale communicatiemiddel. Om die reden heb ik als schepen en gemotiveerde burger ook al die jaren mijn engagement in de ERC gestoken.” (JG)