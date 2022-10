Paul Gheysens laat er geen gras over groeien: nieuwe vergunningsaanvraag voor golfdomein Knokke-Heist

Projectontwikkelaar Paul Gheysens heeft een nieuw vergunningsdossier ingediend voor een tweede golfdomein in Knokke-Heist. Dat gebeurt amper twee maanden nadat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vergunning weigerde. Dat schrijft De Tijd.

Paul Gheysens laat er geen gras over groeien. De Ieperse vastgoedontwikkelaar diende donderdag bij de Vlaamse overheid een nieuw dossier in voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een golfdomein in Knokke-Heist. Gheysens, eigenaar van vastgoedbedrijf Ghelamco, begon 20 jaar geleden gronden op te kopen om een extra golfterrein te realiseren in Knokke-Heist. De bestaande golf in Het Zoute is immers overbevraagd. Eind vorig jaar werd een vergunnningsaanvraag ingediend. Gheysens en zijn vennootschap Leisure Property Invest willen een ‘ecogolfterrein’ met alles erop en eraan realiseren van 120 hecatre groot aan de Natiënlaan.

Tot Gheysens verrassing – want alle adviezen waren positief – weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de vergunning omdat het project niet verenigbaar was met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat stelt het open polderlandschap centraal. Gheysens ging niet in beroep, maar diende na een gesprek met het kabinet-Demir een nieuwe vergunningsaanvraag in, waar wellicht tegemoet wordt gekomen aan de punten van kritiek van de minister. Demir struikelde over de geplande wijziging van het systeem van waterlopen en grachten in het gebied, dat deels in overstromingsgevoelig gebied ligt. Ze kan zich ook niet vinden in het dichten van vier poelen en het omhakken van 175 wilgen en 15 populieren. Het voornaamste probleem voor Demir, zo zegt De Tijd, zijn echter de geplande reliëfwijzigingen en ophogingen van het terrein om heuvels, bermen, glooiingen en waterpartijen voor het golfspel te bekomen. Gheysens wil daarvoor 870.000 m³ afgraven en 150.000 m³ grond extra aanvoeren.

Opvallend is dan weer dat Demir in haar weigering bijna geen kritiek heeft op het grote hotel met zeven verdiepingen met restaurants, bars, een zwembad, twaalf therapiebaden, winkels en een golfsimulator. Daarnaast worden er ook een congrescentrum met vergaderzalen, polyvalente ruimtes en feestzalen gepland. Ondergronds zijn er nog vier verdiepingen: één verdieping die fungeert als regenwatertank en drie parkeervloeren. De nieuwe vergunningsprocedure zal vier tot zes maanden in beslag nemen, de bouw vervolgens twee tot drie jaar.