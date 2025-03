Paul Cobbaert geeft lezing over de terugkeer van bijzondere wilde dieren

De mythische wolf is terug in België. De oehoe en de raaf ook. De zeehond en de bever. En wie weet straks ook de iconische bruine beer? Het lijstje is indrukwekkend. Waarom keren wilde dieren terug naar ons land en wat zegt dat over onze natuur? Journalist Paul Cobbaert ging praten met biologen, natuurwerkers, beleidsmakers en activisten en bundelde een vat vol verhalen in het boek Wild Land De terugkeer van wilde dieren.

Op donderdag 20 maart om 19 uur geeft Paul Cobbaert toelichting bij zijn bevindingen en er is ruimte voor een vragenronde. Deze lezing wordt georganiseerd in het Kamphuis in het Vloethemveld. Inschrijven kost 5 euro en kan via de website.