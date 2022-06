Paul Callebert met pensioen als directeur in wzc Sint-Henricus in Roeselare

Paul Callebert begon zijn actieve loopbaan in 1979 bij het OCMW van Roeselare, maar werd na tien jaar directeur van het Rumbeekse woonzorgcentrum Sint-Henricus. Op 1 juli gaat hij officieel met pensioen, maar Paul breit er toch nog twee maanden aan. Kwestie van zijn opvolger, Marleen Joossens, een warme overdracht te bieden.

Paul Callebert is de jongste zoon van gewezen Roeselaars gemeenteraadslid, schepen en volksvertegenwoordiger Honoraat Callebert en is dus een geboren en getogen Roeselarenaar. Paul is getrouwd met de Rumbeekse Tine Blomme. “De eerste tien jaren van mijn professionele carrière heb ik in Roeselare gewerkt en daarna in Rumbeke. Een perfect compromis dus”, lacht Paul Callebert wanneer we hem voor het laatst opzoeken in zijn bureau in woonzorgcentrum Sint-Henricus. Vanaf deze week betrekt hij een nieuw bureau in de pas gerealiseerde nieuwbouw van Sint-Henricus, want zijn opvolger Marleen Joossens betrekt het vroegere bureau van Paul bij de receptie.

“In 1979 ben ik gestart op de sociale dienst van het Roeselaarse OCMW”, start Paul Callebert zijn verhaal. “Sedert 1989 ben ik directeur van woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke. Het toeval wil dat Tine en ik, toen we nog niet gehuwd waren, tijdens onze wandelingen met de hond dikwijls voorbij Sint-Henricus passeerden. Wisten wij toen veel dat ik hier 33 jaar iedere dag zou komen.”

Koppels op kamer

“Er is natuurlijk heel veel veranderd in die 33 jaar. Toen ik hier begon als directeur waren er 76 gasten, waarvan nog koppels die samen op een kamer op het gelijkvloers woonden. De bewoners waren ook minder zorgbehoevend dan nu. Er waren dan ook maar vier verpleegkundigen waarvan nog één zuster, Denise Hostens. Nu zijn er 91 bewoners en na alle verbouwings- en uitbreidingswerken worden dat er 127. Dat is vergelijkbaar met woonzorgcentrum De Zilverberg.”

Ik heb me nooit een manager gevoeld

“Echtparen die samen in een woonzorgcentrum willen wonen, verhuizen meestal naar De Zilverberg. Hier bij ons kan dat ook nog, maar dan is er voor elk een kamer. Meestal richten de mensen dan een kamer in als woonkamer en de andere als slaapkamer.”

“Ik heb hier ook de eerste computer weten gebruikt worden. Vroeger gebeurde alles met een typemachine en werden de gegevens bewaard in fichebakken. En opeens kregen we ook een fax! Dat was ongelooflijk vooruitstrevend toen. Bestaat een fax nu eigenlijk nog?” (lacht)

Dagelijks geluk

“Ik heb altijd heel veel arbeidsvreugde gekend en heb me nooit een manager gevoeld. Mijn vader heeft me nog gezegd dat ik de ouderen graag moest zien. Dat klinkt misschien soft, maar er zat veel waarheid in zijn woorden. Ik heb altijd met collega’s en vrijwilligers heel graag voor andere mensen gewerkt. Ik heb altijd ten dienste gestaan van ouderen, maar het konden evengoed jongeren of volwassenen geweest zijn. Als ik maar iets kon betekenen voor de mensen.”

“Ik zie dat trouwens goed bij onze professionele medewerkers en vrijwilligers. Wij halen allemaal veel kracht uit onze job doordat we de mensen graag zien. We zetten ons met volle overgave in en tekenen iedere dag voor 100% engagement. Wij proberen heel veel kleine zaken te doen voor al onze bewoners om hen gelukkig te maken. Dat dagelijks geluk zit in onze warme zorg, onze dagelijkse animatie maar ook in onze maaltijden. We serveren nu en dan degelijke ouderwetse kost zoals rundstong in tomatensaus of papsaus met eieren en gesneden ajuintjes in ons restaurant.”

Nieuwbouw in gebruik

“Onze nieuwbouw en de verbouwingswerken schieten nu goed op. In de eerste week van juni werd de nieuwe keuken in gebruik genomen en eind juni verhuizen de bewoners van de zuidvleugel naar de nieuwe oostvleugel. Op 4 juli verhuist ook ons Pluk-de-dagcentrum naar de oostvleugel. Er komen gemiddeld 45 bezoekers naar ons dagcentrum en we beschikken over vier busjes om hen thuis op te halen en weer terug te brengen.”

Ik moest me mentaal toch een beetje voorbereiden op mijn pensioen

“De tweede fase van de werken start na het bouwverlof. Dan wordt een nieuw restaurant/cafetaria gebouwd, komt er een verdieping op de zuidvleugel en komen er nieuwe livings in het centrale gedeelte. Wanneer alles zal klaar zijn, en ik denk dat dit voorjaar 2024 zal zijn, zullen er in Sint-Henricus maar liefst zeven terrassen zijn: drie op het gelijkvloers, twee op de eerste verdieping en een terras op de tweede en de derde verdieping.”

Marleen Joossens. © Stefaan Beel

“Op 21 juni word ik 65 jaar en officieel ga ik op 1 juli met pensioen. Maar ik wil mijn opvolger een warme overdracht geven en blijf nog twee maanden aan boord. Ik heb nooit verlangd naar mijn pensioen en moest me daar mentaal op voorbereiden. Maar nu heb ik de bladzijde omgeslagen kijk ik ernaar uit om meer activiteiten te doen met mijn echtgenote en onze vier kleinkinderen. Ik zal als een gelukkig mens afscheid nemen.”