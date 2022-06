Paul (71) is 43ste dorpsfiguur Breughelkermis: “Nu ik met pensioen ben, heb ik toegezegd”

Een Breughelkermis zonder dorpsfiguur is als een café zonder bier. Dit jaar krijgt Paul Wyseur de eer om toe te treden tot de galerij der dorpsfiguren. 51 jaar lang toerde hij door Rekkem met zuivel en groenten.

Nesten zaliger vereeuwigde liefst 41 Rekkemse karakterkoppen. Zijn opvolger, cartoonist Nicolas Verhaeghe, zal straks tijdens de 50ste editie van Breughelkermis voor de tweede keer een dorpsfiguur in de verf zetten. Na Bea Vanoosthuyze in 2019 en een lange coronapauze is het deze keer de beurt aan groenselmarchand en melkboer Paul Wyseur.

Boerenstiel

Paul Wyseur (71) is een rasechte Rekkemnaar met een voorliefde voor de boerenstiel. Hij werd op 28 april 1951 geboren op de historische hoeve Kasteelhof, die nu het restaurant Kasteelhoeve is. “Mijn ouders hielden koeien en varkens en teelden schorseneren en bonen. Ik ging naar de tuinbouwschool in het Klein Seminarie in Roeselare. Boeren zat in mijn bloed en ik kreeg de kans om dat te doen. Toen ik nog geen 21 jaar was, was er in Rekkem een melkronde over te nemen. Omdat we thuis al eieren en zuivel verkochten, vroeg mijn vader of dat niet iets voor mij zou zijn. Vooraleer ik met de commerce kon beginnen, moest ik eerst naar de rechtbank om ontvoogd te worden. Uiteindelijk heb ik 51 jaar lang de baan gedaan met melk, boter, eieren, kaas, aardappelen en groenten. Echt leuren moest ik na al die jaren niet meer doen, want ik had mijn vast cliënteel. Eind 2021 ben ik officieel gestopt.”

Oudste Breughelleden

Paul is gehuwd met José Debusschere en woont in de Sint-Niklaasdreef. Hij is vader van Jeroen, Thuur en Julie en grootvader van zeven kleinkinderen. “Ik ga graag af en toe een handje helpen bij mijn twee zonen, die alle twee landbouwer zijn. Samen met Marc Samyn, Eric Vanthournout en voorzitter Hubert Cottenie behoor ik tot de oudste leden van het Breughelcomité. Hoelang ik al meedraai, weet ik niet precies, maar ik schat toch zeker 35 jaar. Ik heb lang de boot afgehouden om me als dorpsfiguur te laten portretteren. Ik zei altijd dat ik te jong was. Maar nu ik met pensioen ben, heb ik toegezegd.” (CB)