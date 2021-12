pat°vandoorne exposeert ‘Horses’ in Omniflor

Van zaterdag 11 tot en met zondag 19 december exposeert beeldend kunstenaar pat°vandoorne – pseudoniem of kunstenaarsnaam van Patrick Vandoorne – in bloemen- en plantenzaak Omniflor op de hoek van de Rozebeeksestraat met de Rijksweg. “Ik stel er mijn recent werk tentoon: mytische, typische en hippische paarden in klei, steen en porselein”, zegt de Rumbekenaar.

Patrick Vandoorne is binnenhuisarchitect van beroep. “Sinds enkele jaren – mijn pensioenleeftijd komt er aan – bouw ik die activiteit beetje per beetje af en ben er niet meer fulltime mee bezig”, zegt pat°vandoorne.

Atelier

Pat beoefende vroeger al kunst als hobby. “Jaren geleden exposeerde ik nog in Watou. Door mijn drukke beroepsbezigheden als binnenhuisarchitect was er daar echter te weinig tijd voor. Toen mijn zoon Stoffel aan een carrière als racepiloot begon was er zeker geen vrije tijd meer over. Tot ik enkele jaren geleden een atelier in een industrieel pand in de Mandelstraat 1 in Rumbeke vond, waar ik weer met beeldende kunst kon bezig zijn. En het voorbije coronajaar sleet ik nog meer uren, soms dagen, om creatief met klei, steen, keramiek, hout en brons van leer te trekken. Nog vóór de coronalockdown plande ik met mijn goede vriend Joris Denoo een project waarbij ik koppen in klei, witsteen en keramiek maakte die ik vorig jaar in Museum Alfons Blomme tentoonstelde.”

Boerenpaarden

Voor de tentoonstelling in Omniflor in Lendelede maakte pat°vandoorne paarden. “Boerenpaarden! Mytische, typische en hippische paarden zoals Joris die omschrijft. Niet dat ik iets met paarden heb. De vorige keer waren het koppen, nu paarden, volgende keer weer iets anders. Ik deed wel onderzoek naar allerlei paarden. Via boeken, via internet… en maakte er iedere keer een beknopte studie van. Over de vorm, welk type paard, wat er achter steekt…. Pas dan begon ik mijn paarden te maken in witsteen, klei, in het wit, zwart, grijs… Typisch in mijn eigen stijl. Horizontale lijnen, lamellen die zorgvuldig en geduldig op elkaar geplakt worden…”

Enkele voorbeelden van pat°vandoorne’s ‘horses’ zijn het Paard van Troje, het Griekse gevleugelde paard Pegasus, de achtbenige hengst Sleipnir uit de Noorse mythologie, half paard half adelaar ‘Hippogrief’, half mens half paard Centaur, de Vier Heemskinderen, de mythische Eenhoorn…

En na ‘Horses’ blijft pat°vandoorne bezig met steen, witsteen, klei, porselein. “Misschien maak ik dan wel iets rond hoofddeksels, rond helmen, verwijzend naar mijn zoon en racepiloot Stoffel.”

Wanneer?

De werken zullen in Omniflor niet tussen de planten, maar op bloemistenkarren in een ruimte met witte wanden tentoongesteld worden.

De expo loopt van 11 tot en met 19 december, tijdens de openingsuren van de winkel. Op de dinsdag na tijdens de weekdagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur en de zondag van 10 tot 12 uur. Je kan ook een afspraak maken op 0475 62 91 04. (IB)