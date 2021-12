Patriottisch Comité laat kerstbestand opnieuw tot leven komen

Afgelopen weekend organiseerde het Patriottisch Comité van Komen-Waasten een reconstructie van het kerstbestand.

Een moment dat Ploegsteert, ongewild in een tijd van nutteloos geweld, op de internationale kaart had gezet. “De absurditeit van de oorlog, het broederschap dat geen land kende en een portie voetbal tussen de bomkraters door. Laat ons dit moment nooit vergeten!” François Maekelberg, de voorzitter van het comité, was blij met de opkomst en vooral jeugdige interesse.

“Nicht schießen!” Vanuit de Duitse loopgraven in Ploegsteert wordt een kleine kerstboom omhoog gestoken. Kort daarop verschijnen de handen van een Duitse soldaat die de dood in ogen kijkt. Vol ongeloof wordt vanuit de Engelse loopgraven, slechts enkele meters verder, gekeken naar het waanzinnige tafereel. Geweren worden neergelegd en soldaten verlaten hun modderige schuilplaatsen om er de hand van de vijand te schudden. Een voetbal verschijnt op het veld en tussen de bomkraters tonen de uitgeputte soldaten hun beste dribbelkunsten. Het ondertussen wereldberoemde kerstbestand baande zich een weg naar de geschiedenisboeken en speelde zelfs de hoofdrol in verschillende Hollywoodproducties.

“Hoewel dit alles ervoor heeft gezorgd dat de rol van Ploegsteert tijdens de Eerste Wereldoorlog nooit werd vergeten, tonen films helaas nooit de brute realiteit van het kerstbestand. Dit waren eenvoudige soldaten die een oorlog vochten die de hunne niet was. Ze hadden geen haat tegenover elkaar maar moesten elkaar proberen te doden. Na het spelen van het potje voetbal en het zingen van kerstliederen, kropen ze opnieuw in hun loopgraven en schoten ze elkaar overhoop.”

Voor François was het dan ook een erezaak om dergelijke reconstructies op poten te zetten. “Toen we in 2007 deze plaats konden opgraven, besloten we nagenoeg meteen om het kerstbestand na te gaan bootsen. Met verschillende groepen van reënactors slaagden we er zo in dit unieke moment uit onze geschiedenis in beeld te brengen. In 2011 organiseerden we het voor een tweede keer en toen werd besloten dat we dit jaarlijks zouden gaan herhalen. Enkel in 2020 kon het, vanwege de lockdown, niet doorgaan. Dit jaar kon het wel, al moesten we een streng protocol volgen.”