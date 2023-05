Patrick van Frituur De Leet helpt Vondels vzw aan sportkledij

Vondels vzw wil haar medewerkers aanzetten tot bewegen, maar het aankopen van sportkledij is echter niet altijd een goedkope aangelegenheid. Patrick Thijs, uitbater van frituur De Leet in Ieper, zet naar aanleiding van de 15de verjaardag van zijn zaak een sponsoractie op poten en koopt sportjasjes voor de medewerkers van de dagcentra van Vondels vzw.

Vondels is een organisatie in de Westhoek die ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking. De vzw wil haar cliënten nu aanzetten tot bewegen. “Dat is immers bevorderlijk voor lichaam en geest”, zegt Bianca Decroix van Vondels. “In onze dagcentra voorzien we sport- en beweegactiviteiten zoals lopen, wandelen, zwemmen, netbal, minivoetbal en fietsen. De voordelen van sporten zijn wellicht wel gekend. Je hebt sterker in een gezonder lichaam, je nachtrust is beter, je voelt je psychische beter, je hebt een beter evenwicht en als je genoeg beweegt, loop je minder kans op kankers, dementie, hart- en vaatziekte en diabetes type 2.”

De vzw wil als organisatie op een professionele manier naar buitentreden met hun medewerkers die aan competitie doen. “Gezien onze kwetsbare doelgroep, vinden we het belangrijk om hierop in te zetten in onze dagdagelijkse werking. Onze medewerkers hebben echter niet altijd de financiële middelen om zich te voorzien in degelijke sportkledij. We zijn onze sponsor heel dankbaar een duwtje in de rug te geven.”

Die sponsor is Patrick Thijs (59) van frituur De Leet in Ieper. “We bestaan dit jaar 15 jaar en voor die verjaardag wou ik wel eens iets speciaals doen”, zegt Patrick. “Per aankoop van 15 euro krijgt elke klant een kraslotje. Achter elk lotje zit een gratis product, je hebt dus altijd prijs. Het kan een snack, frietjes of een drankje zijn.” Patrick wou in het kader van de verjaardag iets doen voor het goede doel en nam daarvoor contact op met vzw Vondels. “Ik kreeg te horen dat ze nood hebben aan sportkledij. Het leek me dan wel een goed idee om regenjasjes te schenken als steun. Een deel van de opbrengst van de lotjes gaat dus naar het goede doel, waar ik wel blij mee ben.” De jasjes zijn bedoeld voor alle mensen die in de dagcentra van Vondels verblijven en die gebruiken ze onder meer tijdens de wandelingen, het fietsen en het netbaltornooi.