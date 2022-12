Patrick stopt met muzikale namiddagen in De Zon

Na elf jaar vrijwilligerswerk neemt Patrick Verpoest eind januari afscheid van woonzorgcentrum De Zon in Bellegem. Hij verzorgde er bijna elf jaar de muzikale namiddagen. “De geest is zeer goed, maar het lichaam wil niet meer mee”, zegt Patrick.

Patrick Verpoest (57) is afkomstig uit Ronse en is getrouwd met Yoke Van den Bergh (57). Hij was beroepshalve metser en installateur van prefabmuren. “Een plezante job, je moest enkel een beetje kappen waar nodig”, lacht Patrick, die eerder toevallig in het woonzorgcentrum kwam. “Ik had mijn moeder in tien jaar niet gezien. Ik wist niet waar ze verbleef. Ik heb haar hier gevonden en ze werd hier goed verzorgd. Van het één kwam het ander.”

Patrick is namelijk een amateurmuzikant. Hij speelt onder meer accordeon, gitaar en synthesizer. “Mijn artiestennaam is Pa-Geno: de Pa van Patrick en de naam van een synthesizer van Yamaha (lacht).”

Verzoekjes

Patrick vulde, als vrijwilliger in het zorgcentrum, één keer per week een dag muzikaal in met zijn instrumenten. Dat deed hij elf jaar lang. “Ik speel alles uit het hoofd, zelfs verzoekjes. Ik maak op voorhand wel de arrangementen met bijvoorbeeld violen, blazers, gitaren of drums uit het computerprogramma van de synthesizer. Dat vergt eigenlijk wel veel werk.”

Eind januari 2023 stopt Patrick in De Zon. “De geest is zeer goed, maar het lichaam wil niet meer mee”, zegt Patrick. “Ik heb enkele operaties ondergaan en ben niet meer zo goed te been. Ik loop met krukken. Een synthesizer in een bestelwagen plaatsen, gaat niet zo gemakkelijk meer en spelen wordt iets moeilijker. Ik zal het missen, maar kom wel nog langs. Mijn vrouw Yoke verblijft hier. Ze heeft astma en is diabeet.”

Leuke namiddagen

“Het was, bijna elf jaar, een zeer mooie tijd. Het doet me plezier dat iedereen elke keer een goede muzikale en leuke namiddag had. Eigenlijk zou ik op het einde van het jaar stoppen, maar ik kon twee keer niet komen spelen. Dat zal ik in januari inhalen.”

(PVH/foto JVGK)