Patrick kweekt pompoen van 326 kg

Zondag was er de traditionele pompoenwedstrijd in Sint-Denijs. Het waren Ferm, Landelijke Gilde en Samana die de handen in elkaar sloegen voor deze activiteit.

Er kwam veel volk opdagen en er waren 16 flink uit te kluiten gewassen pompoenen te wegen. De eerste plaats ging officieel naar Axelle en Camille Kindt uit Bossuit. Ze waren er met een exemplaar van 326 kg. Het was echter Patrick Detavernier die zijn nichtjes had ingeschreven met een door hem gekweekte pompoen. Bij de groene pompoenen ging de eerste plaats naar Tom Vanwynsberghe die een exemplaar van 215 kg op de weegschaal kon leggen. Tijdens de namiddag waren er ook mensen met grote groenten, of groenten met een vreemde vorm, aanwezig. Ook voor hen waren er prijzen voorzien. (GJZ/foto GJZ)