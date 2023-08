Patrick is nieuwe molenaar op de Goethalsmolen: “Tijdens corona besloot ik me hierin te verdiepen”

Als de wieken van de Goethalsmolen in Wakken draaien, dan bestaat de kans dat je er nieuwe molenaar Patrick Van Compernolle (55) uit Oostrozebeke aan het werk kan zien. Enkele jaren geleden waagde hij zich aan een cursus om het vak te leren. Nu mag hij mee de werking van de historische molen in goede banen leiden.

De Goethalsmolen dateert uit 1787 en draait maandelijks twee tot drie keer. Het ruim 200 jaar oude gebouw is eigendom van de gelijknamige familie. Grootvader Hubert doet het ondertussen wat rustiger aan, maar zoon Christ en zijn dochter Ann-Sophie hebben de fakkel overgenomen om voor de molen te zorgen. Zij kunnen rekenen op de hulp van vrijwilligers Gilbert, Jozef, Barbara, Marthe, Jamie-Lee en Ludwig. Die laatste is ook actief als molenaar en deelt met het Sint-Andriesziekenhuis dezelfde werkgever als Patrick. “Dan raak je al eens aan de praat”, vertelt Patrick. “Zo kwam ik in contact met de Goet-halsmolen. Toen in 2020 corona volop woedde, besloot ik me ook in die wereld te verdiepen.”

Miniatuurmolen

Ver hoef je de interesse van Patrick in molens niet te zoeken. “Thuis in de Molstenstraat in Oostrozebeke staat nog steeds een miniatuurversie van een staakmolen. We maalden ook meel via elektrisch aangedreven molenstenen. Wekelijks werden een zestal broden gebakken op houtvuur. Het zat er dus altijd al een beetje in. In eigen streek zijn er bovendien heel wat molens te vinden. Naast de Goethalsmolen is er de Poelbergmolen in Tielt en er is ook de Herentmolen in Meulebeke, al is die niet meer in gebruik.”

Patrick volgde tien zaterdagen lang een theoretische cursus. “Daar leerde ik alles over de geschiedenis van molens, maar ook andere aspecten van het vak, zoals hout- en graansoorten en de effecten van het weer op een molen”, zegt hij. “Om als molenaar aan de slag te mogen, moet je ook minimaal 100 uur stage lopen. Zelf klokte ik af op 200 uur voor ik mijn examen aflegde. Ik deed ervaring op bovenkruiers op, maar ook op staak- en watermolens. Het was boeiend om de praktijk aan de theorie te toetsen, maar ook broodnodig. Het is een wereld van verschil om met voldoende ervaring in het vak te stappen.”

Leerling-molenaar

Nadat Patrick tijdens zijn stage eerst leerling-molenaar was, legde hij met succes zijn examens af en mag hij zich sindsdien molenaar noemen. In Wakken kan hij zijn passie geregeld beoefenen. “We wisselen elkaar af in de uitbating van de molen. Daar toon ik hoe de molen precies werkt”, vertelt Patrick. “Verder help ik enthousiast mee met het voltooien van de Remise, een bijgebouw aan de molen dat vanaf september dienst zal doen als nieuwe polyvalente zaal die verenigingen zullen kunnen huren. Er zal ook plaats zijn voor een klein landbouwmuseum. De officiële opening volgt in het weekend van 2 en 3 september.”

In het voorjaar van 2024 start een nieuwe molenaarscursus. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Patrick via pvancompernolle@yahoo.com.