Patrick Hamilton viert 60ste verjaardag in Concertgebouw: “Van zolderkamer naar de Abbey Road Studios”

Producer Patrick Hamilton viert op zaterdag 18 maart samen met 21 muzikanten en 18 gastartiesten zijn zestigste verjaardag in het Concertgebouw van Brugge. “Op mijn zevende wist ik dat ik muzikant wou worden. Ik had geen plan B”, zegt de man die meer dan 2.000 liedjes schreef.

“Ik ben in Brugge geboren, maar in Loppem opgegroeid, omringd door muziek. Mijn ouders waren amateuraccordeonisten; ze hadden elkaar leren kennen in de accordeonclub van wijlen Roger Danneels”, vertelt Patrick Hamilton (59), die op zijn zevende begon te drummen. “Na één drumles had ik er genoeg van en schakelde over op piano.”

Na zijn piano-opleiding aan het Brugse conservatorium trok Patrick Hamilton naar het Koninklijk Conservatorium in Gent, waar hij een klassieke opleiding genoot: “Ik legde mij toe op piano en kerkorgel. Bijna was ik koster geworden! Tegelijkertijd bleef ik pop spelen. Mijn eerste groepje was Precious Limits, samen met de acteur Tom Van Landuyt.”

LSP-band

“Toen ik mijn masterdiploma had, gooide ik het roer radicaal om. Ik wou geen muziekles geven en opteerde voor de populaire muziek. Ik maakte deel uit van de LSP-band, een covergroep met bekende Belgische artiesten: Bart Peeters, Paul Michiels, Walter Grootaers, Felice, Jean Bosco Safari en Bea van der Maat.”

“Van het een kwam het ander: musici vroegen mij om op hun volgende plaat mee te spelen, anderen wilden dat ik voor hen liedjes componeerde. De eerste artieste voor wie ik een plaat producete, was Bea van der Maat.”

“Ik ben begonnen op mijn zolderkamertje; in 2002 heb ik in de vroegere opslagplaats van mijn grootvader, die bierhandelaar was, in de Stationsstraat in Loppem een studio uitgebouwd. Daar heb ik bijna alle Vlaamse artiesten over de vloer gehad. Maar ik heb ook al meerdere keren op vraag van platenfirma’s in de legendarische Abbey Road Studios in Londen albums opgenomen. Zelfs met het tachtigkoppige London Symphony Orchestra! Studio 1 in Abbey Road is zo groot als een sporthal, maar klinkt zo open en warm. Qua klankkleur uniek!”

Kabouter Plop

“Ik ben in alle muziekstijlen al actief geweest. Met uitzondering van funk – mijn favoriet genre, ik ben wild van Earth, Wind & Fire – en hardrock. Al is mijn album met Peter Evrard, de winnaar van Idool in 2003, toch heavy.”

“Ik heb samengewerkt met Willy Sommers, Ingeborg, Garry Hagger en Johnny Logan. Twee Kabouter Plopliedjes zijn door mij geschreven: De Regendans en De Ganzenpas. Een producer is een werfleider. Liefst met korte ‘ei’, soms met lange ‘ij’. Mijn taak is om het beste uit een artiest te halen, want de platenfirma wil veel platen verkopen. Dat houdt in: zorgen voor aangepaste arrangementen en de beste studiomuzikanten contacteren. Ik werk vaak met gitarist Eric Melaerts, Clouseau-bassist Vincent Pierins en drummer Wouter Van Tornhout, die bij Mika speelt! Zij zijn er ook bij op 18 maart!”

“Vele jaren heb ik mij te pletter gewerkt met Vlaamse artiesten; ik had geen tijd voor iets anders. Tot in 2013 mijn Amerikaanse manager vroeg om een album van de Canadese zanger Mark Masri te producen. Dat album werd genomineerd voor de Juno Awards en scoorde heel goed in Canada, wat vele deuren in de Angelsaksische wereld voor mij opende.”

Goudklompje

“Zo nodigde Universal Music mij uit om met de mezzosopraan Katherine Jenkins uit Wales te werken. Dat zijn inmiddels vier albums geworden, die telkens op nummer één stonden van best verkochte albums in het Verenigd Koninkrijk. Katherine Jenkins is mijn goudklompje! Ze heeft in Engeland een bodyguard nodig om fans van zich af te schudden, bij ons kent bijna niemand haar. Onlangs zat ik met haar anoniem in een Brugs restaurant. Tot er toevallig Engelse toeristen aan het tafeltje naast ons plaatsnamen. In december 2022 gaf ze een concert in de Royal Albert Hall. Ze nodigde twee gasten uit op het podium: Sir Cliff Richard, en haar producer! Samen met Nel Swerts, Katherine en een symfonisch orkest speelde ik er live. Met Nel, een klassiek geschoolde pianiste uit de Kempen, ga ik binnenkort op tournee door Europa.”

Filmmuziek

“Tijdens corona kon ik geen artiesten in mijn studio ontvangen en had ik tijd om nieuwe nummers te schrijven. Mijn vier soloalbums met pianomuziek zijn al 26 miljoen keer gestreamd! Ik wil mij nu toeleggen op filmmuziek en op mijn project met Nel. Corona zorgde er ook voor dat mijn opdracht om twee albums voor de beroemde operatenor Placido Domingo te produceren uitgesteld werd. Uitstel werd afstel, nadat hij beticht werd van seksueel wangedrag en verplicht werd ontslag te nemen als directeur van de Los Angeles Opera.”

“Het toffe aan mijn job is dat ik met boeiende en getalenteerde mensen mag werken. Zelfs met mijn idolen. Toen ik jong was, was ik verzot op Ballade pour Adeline, van Richard Clayderman. Ik gebruikte dat nummer zelfs als oefening tijdens privépianolessen. En jaren later mocht ik Richard Clayderman producen!”