Patrick gepassioneerd door vliegen met een drone: “De veiligheid primeert”

In juli 2019 kwam het koppel Patrick De Splenter (62) en Marie Verhoye (62) zich vestigen in de Kruiswegestraat in Ruiselede. Naast tijd spenderen met hun twee kinderen en vier kleinkinderen heeft Patrick nog een andere passie: vliegen met een drone.

Patrick De Splenter en Marie Verhoye wisten zich snel te integreren in Ruiselede. Ze doen graag mee aan de ochtendwandelingen van Curando en zitten allebei in het dagelijks bestuur van Neos. Drie dagen in de week staat Patrick ook aan de schoolpoort als gemachtigd opzichter. De zittingen van de gemeenteraad zijn een leuk verzetje voor Patrick. Hij is ook als vrijwilliger in dienst bij het OCMW en CM voor vervoer. Marie tref je op dinsdag aan in Den Tap voor de breilessen en bij goed weer in haar moestuin. Elke woensdag staat ze paraat in Tordale in Torhout, de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens zijn professionele loopbaan was Patrick een fervente radio-amateur (27mc), met gesprekjes naar alle uithoeken van de aardbol. Met nog stapels kaarten als blijvende herinnering en duurzaam archief. Hij is altijd al gefascineerd geweest door het luchtruim. De sprong vanaf 2020 naar de drone was dan ook een logische evolutie om hier als hobby mee te vliegen. “In 2020 ging ik de vereiste lessen volgen bij Noordzee drones in Zeebrugge. Met diepgaande specifieke items en een examen. Over de wet op de privacy, het KMI, de vele types weersomstandigheden, cumuluswolken, thermiek, zichtbaarheid en de technische kennis van het toestel en de regelgeving want je kan niet zomaar het toestel laten rondvliegen.”

Traceren

“Er zijn heel wat types op de markt, met bijhorende prijsklassen. Er zijn verschillende modellen van klein tot groot en met of zonder propellers. Mijn toestel bijvoorbeeld weegt 570 gram, kan tot 6 km ver gestuurd worden, maar dat mag niet zomaar. Ik moet het visueel nog kunnen traceren, zo ver mag ik uitrukken. Ook diverse snelheden, 18, 36 of 68 km per uur kan ik hanteren, maar hou het meestal op die van 36 km per uur. De maximale hoogte is 120 meter in open categorie. Het is een onbemand luchtsysteem met de mooie benaming UAS. Het Dji systeem waarmee ik vlieg registreert alles en telt voor mij 233 vluchten, 280 afgelegde kilometers en 36,5 vlieguren”, zegt Patrick.

“Niet toegelaten dronevluchten kunnen zwaar beboet worden. Er zijn wel degelijk controles en de boetes zijn niet mals. Voor ik van start ga en zelf een locatie kies, moet ik eerst een specifieke site of app consulteren. Daar staan zones op, open zones waar het mag en afgebakende rode regio’s waar een verbod geldt. En ook de weersomstandigheden nagaan. Vliegen boven evenementen, militaire domeinen en luchthavens is streng verboden. De interpretatie van de regelgeving is niet eenvoudig. Op een openluchtfestival geldt bijvoorbeeld de regel: ‘Filmen en vliegen boven mensen die niet kunnen wegkomen, mag niet’. De veiligheid primeert, want foutjes zijn nooit onmogelijk: een slechte bediening, een technisch mankement, een vogel die er pal tegenvliegt. Mijn drone moet onmiddellijk dalen of landen als een vliegtuig of helikopter in zicht komt.” In Ruiselede geldt in principe geen beperking als er geen manifestatie is, over de zone van De Zande vliegen mag niet. Eigenlijk mag ik nooit boven mensen vliegen, wel vanop veilige afstand volgens type toestel. Zo heb ik mooie beelden kunnen maken van de rommelmarkt hier vorig jaar en van heel wat andere bezienswaardigheden vanuit de lucht. Een leuke hobby, dat besef ik, maar mits accuraat opvolgen van de regels en beperkingen. In het belang van de burger in het straatbeeld, de veiligheid en de privacy.” (Roland Van De Steene)