Patrick en Christiane zijn na 50 jaar nog altijd even verliefd

“Liefde vervaagt niet met de tijd!” Het lijkt een oubollige slogan maar voor Patrick Vantomme (70) en Christiane Billet (68) is het na 50 jaar huwelijk nog altijd hun levensmotto. Valentijn vieren ze, zoals de afgelopen vijf decennia, samen en hun liefde is groter dan ooit. “Ons geheim? Communiceren! Altijd blijven praten en dan overleef je als koppel zowat ieder euvel”, klinkt het verliefder dan ooit.

Het verhaal van het koppel, nog altijd kirrend van de kriebels in de buik, kent een erg clichéstart in 1970. “Toen waren we beiden aanwezig op een schoolfeest in Le Bizet”, lacht Christiane met een fonkel in de ogen. “En je moet niet denken dat meneer zomaar even de eerste stappen zou zetten. Neen, hij liet het aan mij over! Toen een tegelplakker van Mike Brandt door de luidsprekers galmde kon ik niet zomaar blijven staan. Ik stapte vol zelfvertrouwen naar Patrick toe en vroeg hem of hij nog zinnens was mij te vragen om te dansen. Hij stemde toe en de rest is ondertussen geschiedenis geworden!”

Oprechte liefde

Liefde op het eerste gezicht, het moet in het geval van Patrick en Christiane zowat het understatement van het jaar zijn. De vonk sloeg keihard over en iets meer dan een jaar later ging Patrick op de knieën voor zijn schone. “Dat was toen in die tijd een allesbehalve normaal huwelijksaanzoek”, pikt hij meteen in. “Christiane was toen nog maar 17 jaar oud, dus moest ze de toestemming van haar ouders krijgen. Maar zowel haar familie als die van mij wist dat onze liefde oprecht was. Natuurlijk kregen we steevast de reactie ‘dat is toch wat vroeg’ maar zie, 50 jaar later zitten we nog altijd aan elkaars zijde en dat zal nog lang zo blijven.”

Een huwelijk van 50 jaar is een verhaal van vallen en opstaan, iets wat vandaag de dag geen evidentie meer is. Toch heeft het koppel een gouden raad voor iedereen, misschien zelfs de sleutel tot het succes. “Communiceren, blijven praten met elkaar”, klinkt het in koor. “Net zoals alle andere koppels hebben ook wij woelige waters gekend. Toch hebben we er altijd een zaak van gemaakt om meteen ons hart te luchten bij elkaar. Ligt er iets op onze maag? Dan weet de andere het meteen. Er kunnen zoveel problemen worden vermeden door simpelweg met elkaar te praten. Je hoeft er echt geen mirakeloplossingen voor te zoeken!”

repro SR

Campingcar

Hij was een tegelzetter, zij had een winkel, beiden werkten ze hun leven lang keihard. “Het waren lange dagen en dus zochten we de kleine dingen in het leven die het voor ons leuk maakten”, lacht Christiane. “Zo brengt Patrick me steevast iedere dag een koffie wanneer ik nog in bed lig. Nu we met pensioen zijn, kregen we plots enorm veel tijd ter beschikking en na lang denken besloten we een campingcar aan te kopen. We reizen graag en op die manier hebben we altijd een stukje thuis met ons mee. Zelfs na 50 jaar huwelijk en in een mobiel appartement blijft Patrick me dagelijks mijn kopje koffie op bed brengen.”

Ook voor Patrick is het geluk nog altijd te vinden bij zijn Christiane. “Na al die tijd word ik nog altijd elke dag wakker met het gevoel dat ik een geluksvogel ben”, sluit hij dolverliefd af. “Wat kun je als man nog meer wensen dan een echtgenote die je dag na dag dergelijk gevoel geeft?” (SR)