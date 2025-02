Patrick Ducheyne pakt gouden en zilveren medailles op WK siervogels: “Voor de eer en de erkenning”

Met een gouden en twee zilveren medailles mag Patrick Ducheyne (54) bijzonder tevreden zijn over zijn deelname aan de World Ornithology Championship. Op dat wereldkampioenschap komen meer dan veertig landen en ruim 20.000 siervogels samen om uit te maken wie de mooiste gevederde diertjes zijn. “Dit is een absoluut hoogtepunt in de ruim twintig jaar dat ik met deze hobby bezig ben”, glundert Patrick.

Patrick groeide op in een landbouwbedrijf in Oostende. Zijn ouders brachten de melk aan huis rond. Toen hij een huis met grote tuin kocht in Gistel, hield hij er onder meer kippen en eenden. “Als gevolg daarvan nam ik eens deel aan een neerhoftentoonstelling, zeg maar een expo van bijvoorbeeld eenden en duiven. Gaandeweg ontdekte ik de hobby van siervogelkweek, puur uit liefhebberij”, vertelt Patrick.

En het zijn mooie tijden voor Patrick. In december won hij nog acht keer goud, vijf keer zilver en drie keer brons op de jaarlijkse Gouden Ring Show in Roeselare. Ook eind 2023 was het enkele keren bingo met tien keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons. Maar zijn deelname aan het 72ste wereldkampioenschap siervogels in Santa Maria da Feira, ten zuiden van Porto, is toch nog van een andere orde.

Lange reis

“Na jaren van twijfel heb ik me toch ingeschreven. Na de goeie resultaten in de Gouden Ring Show in Roeselare waren er nog zes vogels in perfecte conditie om aan het WK deel te nemen. Aangezien je al een maand op voorhand dient te betalen per ingeschreven vogel, moet je je dier dagelijks perfect verzorgen. Ik bracht mijn vogels binnen in het verzamelpunt in Zellik (nabij Brussel, red.), van waaruit de Belgische Ornitologische Unie alle 1.664 ingeschreven Belgische vogels van 145 kandidaten naar Portugal bracht. Nee, het is niet zo dat je mee naar Portugal afreist om de dieren daar tentoon te stellen. Na een lange reis van 20 uur met bestelwagens konden de begeleiders de vogels in hun voorziene kooi stoppen, zodat ze konden rusten. Intussen was bekend geraakt dat 21 landen gingen deelnemen met in totaal 21.147 vogels.”

Zenuwen

Verspreid over verschillende categorieën krijgt elke vogel die voldoet aan de standaardeisen goud, zilver of brons toegekend. “96 keurmeesters, waaronder zeven uit België, hebben de vogels beoordeeld op perfectie, houding en kleur. Je kan een vogel perfect inzenden, maar tijdens de reis of in de kooi kan er van alles gebeuren zodat het resultaat totaal anders is dan verwacht.”

Het was zenuwslopend wachten op de uitslag. “Alles kwam gaandeweg online door”, blaast Patrick. “Maar de uitslag was heel mooi: op mijn eerste deelname pakte ik meteen drie medailles. Goud voor een 2-jarige kruising van een zebravink en een ceresamadine, zilver met 3-jarige kruising van een bruine zilverbek en bruine ceresamadine en ook zilver met een wildkleurig loodbekje van 2024. Ik ben hier ongelooflijk tevreden mee. Dit is voor mij een absoluut hoogtepunt in de zowat twintig jaar dat ik met siervogels bezig ben.”

Geen geldprijs

Na gastland Portugal, en ook Spanje en Italië is België als vierde geëindigd met in totaal 239 gouden medailles. “Eind januari mochten we onze vogels terug ophalen. Allemaal zijn ze veilig en wel teruggekeerd. Mijn dank gaat dan ook uit naar het meegereisde team van begeleiders. Wat ik met mijn medailles nu heb gewonnen? Eer en erkenning. Er is geen geldprijs of soortgelijk aan verbonden. Je doet mee louter en alleen voor de hobby.”

België

In januari 2026 is België aan de beurt als WK-gastland. Na lang wikken en wegen zal het wereldkampioenschap plaatsvinden in Wallonie Expo (WEX) in Marche-en-Famenne. “Jammer dat er geen enkele zaal dichter bij huis geschikt is. Als secretaris van de siervogelvereniging Rietmus Gistel zal ik ook meehelpen als vrijwilliger en ook opnieuw deelnemen. Hiervoor is enorm veel voorbereiding en materiaal nodig. Alle kooien tijdens de show zijn van karton en moet allemaal geplooid worden, en er zijn heel veel helpende handen nodig voor opbouw, catering, afbouw… Ik kijk er alvast naar uit.”