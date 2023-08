Patrick Debal op WK Snorren en Baarden in het Duitse Burghausen: “Tevreden met de zesde plaats”

Onlangs vond in het Duitse Burghausen het WK Snorren en Baarden plaats. Izegemnaar Patrick Debal nam er deel met zijn snor, waar hij langs beide kanten drie krullen in legde. Hij eindigde op een verdienstelijke zesde plaats.

“In mijn jonge jaren had ik al een snor, maar geen zo’n exemplaar zoals deze waar ik nu mee rondloop”, vertelt Patrick Debal (63) uit Izegem. “Zo’n vijftien jaar geleden werd het er een met krullen. Ik ben daar toe gekomen via Guy Vandendriessche, de intussen overleden belleman van Izegem. Hij was lid van de snorrenclub in Antwerpen en zo is dat voor mij allemaal begonnen.”

Zo’n bijzonder en verfijnd exemplaar vergt natuurlijk wat werk en Patrick loopt dan ook niet elke dag met deze versie rond. “Twee uur heb ik aan deze snor gewerkt voor het WK, maar anders is eens kammen voldoende hoor. De snor heeft er ook geen deugd van om iedere dag in de wax te staan. In mijn snor gebruik ik wax en soms eens haarlak en wassen doe ik met shampoo.”

Patrick denkt graag na over de mogelijkheden die er zijn en is erg ambitieus om met iets nieuws op de proppen te komen. Daarvoor zoekt hij ook inspiratie op het internet. “Ik zit veel op de computer en heb eens gekeken naar alle elementen die voorkomen. Zo ben ik zelf ook beginnen nadenken wat ik zou doen en wat ik nog kan anders doen. Maar ondertussen zit ik nu alweer met een ander project in mijn hoofd: een krul naar boven en een krul naar beneden.”

Bijzondere exemplaren

“Op dat WK heb ik schitterende exemplaren gezien bij de andere deelnemers. Ongelooflijk welke snorren er in Duitsland aanwezig waren. Ik ging er niet met een bepaalde doelstelling of verwachting heen. Ik heb mij geamuseerd en heb er enorm van genoten.”

Patrick werd er zesde op acht deelnemers in de categorie freestyle. Er waren op het WK 15 categorieën voor snor alleen en 24 in totaal. “Het WK vond al eens in Antwerpen plaats, maar toen heb ik niet kunnen deelnemen. Het was de eerste communie van mijn kleinkind en dat gaat natuurlijk voor. Nu wou ik in Duitsland absoluut meedoen, maar ik was niet bezig met welke plaats ik er zou halen. Ik wou enkel deelnemen om dat eens te ervaren. In 2025 wordt het WK in Amerika georganiseerd. Het is nog een vraagteken of ik daar eventueel zal deelnemen, maar zie dat wel zitten.”

“Ik ben heel tevreden trouwens met die zesde plaats als ik zie wat er daar allemaal meedeed. Ik had het niet verwacht toen ik de anderen zag. Het is wel leuk om al die uitzonderlijke snorren eens te zien, want je ziet dat in het dagelijkse leven niet. Er was zelfs iemand die twaalf uur werk had aan zijn snor. In vergelijking daarmee is twee uur niets.”

Snorrenclub

“Snorrenclubs zijn heel populair in België. Dat is begonnen in 1978 in Antwerpen, met de Antwerpse Snorrenclub”, legt Patrick uit. “Willy Dupont was daarmee gestart. Er zijn ondertussen twee clubs in Antwerpen en het is daar nog steeds een stuk populairder dan hier. Zelf ben ik lid van de snorrenclub in Brugge.”

“In de snorrenclub houden we graag feesten. In september houdt onze club een mosselfeest en zo heeft iedere club wel zijn eigen ding. Eén keer per maand komen we samen op donderdagavond en dan wordt er al graag eens een pint gedronken, maar dat hoeft natuurlijk niet.”

Hoe belangrijk is jouw snor voor jou? Voel je je minder goed als je jouw snor niet opgedaan hebt? Waarom?

“Of ik zonder snor zou kunnen? Nee, dat denk ik niet. Het zou maar raar voelen zonder snor, maar ik maak hem niet altijd op. Die zou er ook geen deugd van hebben en moet eens kunnen rusten. Als hij opgedaan is merk je wel dat er zich eens omdraaien om eens te kijken en hoor je wel eens bewondering. Vooral Chinezen zullen mij al rap eens aanspreken en willen graag een foto”, lacht Patrick.

Nieuwe generatie

“Je ziet nu ook bij jongeren veel meer baarden. Een snor minder. Toch is het moeilijk om jonge mensen aan te trekken en in de club te houden. Je betaalt 40 euro inschrijving, maar je krijgt er ook wel wat voor terug. We zouden graag hebben dat er wat jongere mensen in de club komen en die dan ook overnemen. Zij kunnen bovendien met een nieuwe, andere interessante kijk komen.”

“Verder heb ik nog één grote ambitie. Ik wil graag nog met onze club het kampioenschap van België organiseren. Maar daar heb je wel kapitaal voor nodig en het is moeilijk om hier sponsoring voor te vinden. Toch wil ik dit absoluut kunnen verwezenlijken. Ik ben er al mee bezig en het zal mij wel lukken”, besluit de drager van ongetwijfeld de mooiste snor van Izegem. (RV)