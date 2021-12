Patricia Poix van De Drie Gezellen: “Vals gebit terug in de juiste mond”

Een (half) vals gebit bij de verloren voorwerpen. Meer was er niet nodig voor taverne De Drie Gezellen om in de nationale persbelangstelling te komen. “De tanden zijn ondertussen terecht, maar er wordt hier haast nog dagelijks naar gevraagd”, zegt uitbaatster Patricia Poix.

Toen Krant van West-Vlaanderen een opmerkelijke vondst bij de verloren voorwerpen van De Drie Gezellen opmerkte en er een nieuwsitem van maakte dat gelanceerd werd op kw.be was het hek van de dam voor Patricia Poix. “Ik had dit gewoon op mijn Facebookpagina geplaatst, maar eens dat bij jullie op de site verscheen, kreeg ik de ene na de andere telefoon. Ik moest een interview doen voor Radio Nostalgie. Ik babbel graag, maar niet live op de radio”, blikt ze terug.

In het begin werd er hier over niks anders meer gesproken

Ook Radio 2 pikt het bericht op en ook in De Ideale Wereld werd er met een kwinkslag naar verwezen. “Er werd hier in het begin over niets anders meer gesproken.”

Tanden zoeken mond

Even terug naar de feiten. De vondst van het vals gebit dateert al van in augustus. “De zomermaanden zijn hier het drukst. We hadden een stuk gebit gevonden, maar niemand wist nog echt wie aan die tafel had gezeten. We zijn dan ook navraag gaan doen in aanpalende woonzorgcentrum ’t Pandje, maar ook daar miste er niemand zijn of haar gebit. Ik dacht dat er uiteindelijk wel iemand zou om komen, maar vier maanden later was dat nog altijd niet het geval.”

Deze foto verscheen begin december op Facebook met de bewuste valse tanden. (gf)

Patricia Poix lanceerde dan maar een oproep op Facebook die ze wat ludiek had ingekleed: Hoed zoekt hoofd, handschoenen zoeken handen en tanden zoeken…. Naast de tanden waren er dus ook een hoed en een paar handschoenen achter gebleven. De handschoenen zijn terecht, de tanden ondertussen ook. Maar niet nadat ze toch eens een ommetje maakten langs ’t Pandje. “Een dochter van iemand die in het woonzorgcentrum verblijft meende dat die tanden wel eens van haar moeder konden zijn. Ik vond dat al een vreemde veronderstelling omdat die dame hier in die periode niet was geweest.”

Maar de tanden keerden uiteindelijk terug naar De Drie Gezellen, want het spreekwoordelijke schoentje leek de bejaarde dame niet te passen. Maar het was uiteindelijk toch de grote media-aandacht die er voor zorgde dat eigenares uiteindelijk zich meldde. “De dame is hier klant, komt af en toe. Blijkbaar kan ze moeilijk eten met die tanden en heeft ze die wellicht naast haar handtas laten vallen, in plaats van erin.”

Inbraken en vandalisme

Op de hoed na is alles nu terecht, maar dat belet echter niet dat de tanden nog altijd een gespreksonderwerp blijven in de taverne. “Vandaag is er opnieuw al naar gevraagd”, zegt Patricia. “Het is een verhaal dat de mensen intrigeert. Maar ik kan nu gelukkig antwoorden dat ze opnieuw in de juiste mond steken.”

Patricia Poix (48) runt sinds mei 2019 de taverne op het Patersdomein. “We zijn al vaker in het nieuws gekomen. Maar dan was het voor vandalisme of inbraken. Dit was nu eens een leuke uitschieter, een mens moet ook eens kunnen lachen.”

Het is nu 2,5 jaar geleden dat Patricia de zaak nieuw leven in blies. “Maar ondertussen zijn we al de helft van de tijd gesloten geweest. Gelukkig was ik van voor corona gestart, anders zou je de moed opgeven. Ik geloof in deze zaak, de mensen komen hier graag omdat ze ook in een park zitten. Ze genieten van de natuur terwijl ze iets drinken. Maar we hebben hier ook een ietwat ouder publiek. Je merkt dat sommige mensen nog wat bang zijn. Al is dat hier voor niets nodig. We hebben ruimte genoeg, de tafels staan verder uit elkaar, de veiligheid is op ieder moment gegarandeerd.”